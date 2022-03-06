الحد الأدنى للقبول كلمة السر.. خبراء تعليم يكشفون أسباب انجذاب الطلاب المصريين لجامعات أوكرانيا.. ويؤكدون: الدراسة بدون تكاليف ضخمة ولا اشتراط مستوى عالي في اختبارات اللغة

خبراء تعليم:

-أوكرانيا تعتبر من أهم الوجهات التعليمية للطلاب المصريين

-انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة الأوكرانية

استيقظ العالم منذ أيام على قصف للعاصمة الأوكرانية "كييف" من قبل القوات الروسية عقب حرب تصريحات بين الطرفين من الحكومة الروسية برئاسة فلاديمير بوتين والأوكرانية برئاسة فلاديمير زيلينسكي لتتصاعد الأوضاع خلال الايام الماضية.

وبات آلاف من الطلاب المصريين في العاصمة بأوكرانيا في حالة خوف وترقب، إثر تطور الأوضاع.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات كاملة لـ الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا تؤكد أن عددهم 3220 طالبا وطالبة، منهم 750 يدرسون في الجامعات الحدودية في شرق أوكرانيا.

أكد الدكتور الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ الاسبق، أن أوكرانيا تعتبر من أهم الوجهات التعليمية للطلاب المصريين والعرب بشكل عام لعدة أسباب؛ أهمها رخص تكاليف الدراسة بها.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ الاسبق، إلى أن عدد الطلاب المصريين في الجامعات الأوكرانية «محدود»، معتقدا أن معظم الطلاب هناك قد يكونوا حققوا الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ الاسبق تكاليف الدراسة حيث تبلغ مصروفات السنة الواحدة في الجامعات الأوكرانية من 1100 دولار لـ2400 دولار وهو رقم منخفض لا يقارن بتكلفة الدراسة في جامعات أوروبا، وبالإضافة لتكلفة الدراسة المنخفضة أيضاً تكاليف المعيشة للطالب التي تتراوح بين 500 و600 دولار للفرد في الشهر.

ومن مميزات الدراسة أيضاً سهولة الحصول على تأشيرة (فيزا) الدراسة بدون تكاليف ضخمة ودون اشتراط مستوى عالي في اختبارات اللغة مع معدلات قبول عالية بالجامعات وحصول أوكرانيا على المركز ال 88 حسب مستوى التعليم طبقاً للأمم المتحدة، وتدر دراسة الأجانب بأوكرانيا حوالي نصف مليار دولار سنوياً.

ومن جانبة أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، أن حلم كليات القمة، يرواد طلاب مرحلة الثانوية العامة، خاصة من طلاب شعبة «علمي علوم»، الالتحاق بكليات الطب والصيدلة، وطب الاسنان، إلا أنه هذه الأحلام دائما ما تتبخر، لتقف الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة لتحقيق حلم الدراسة، ليبدأ التفكير الهجرة ودراسة الطب في جامعات أجنبية.

وأوضح عميد كلية الهندسة، أن أسباب ارتفاع معدلات الإقبال بهذه الكليات، هو انخفاض الحدود الدنيا للقبول، خلاف ما يتم العمل به بقواعد القبول بتنسيق الجامعات المصرية، حيث يتم القبول بكليات الطب في الجامعات المصرية بحد أدنى يتخطى حاجز الـ 97% كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية، بخلاف أن كليات الطب في جامعات أوكرانيا تكون بنسب مئوية أقل قد تبدأ من حاجز الـ 60%.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح، أنه حال تفاقم الوضع في أوكرانيا وصعوبة استمرار الطلاب المصريين هناك واستكمال موادهم العلمية، سيتم قبولهم في الجامعات الخاصة بنفس الحد الأدنى للتنسيق في العام الذي حصلوا فيه على شهادة الثانوية العامة وكما أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية دون تغيير فيها، لافتا إلى أن القبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة يشترط حصول الطالب على حد أدنى للتقدم ثم تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكليات.

وأشارعميد كلية الهندسة، إلى أن انخفاض تكاليف المعيشة في أوكرانيا، جاء ضمن أحد أهم الأسباب في جذب الطلاب المصريين لاختيار الجامعات الأوكرانية لاستكمال الشهادة الدراسية، وهذه التكلفة تعد قليلة عن جامعات أجنبية أخرى.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات تليفزيونية له، إن معظم الطلاب الدارسين في أوكرانيا من محافظات : القاهرة ، الشرقية ، سوهاج ، الدقهلية ، البحيرة ، الإسكندرية.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عن معرفة الوزارة بتفاصيل الدراسة التي يدرسها كل طالب من الطلاب المصريين في أوكرانيا ، مشيرا إلى أن هناك 2400 طالب مصري يدرسون بالقطاع الطبي في أوكرانيا منهم 1584 طب بشري.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي : أن 66% من الطلاب المصريين الدارسين بالقطاع الطبي في أوكرانيا يدرسون طب بشري ، و7% منهم يدرسون صيدلة ، و27% يدرسون طب اسنان، بالإضافة لبعض الطلاب يدرسون الهندسة في أوكرانيا.

وأكد أن وزارة التعليم العالي مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة معنية بسلامة وصول هؤلاء الطلاب لأرض الوطن سالمين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و امين المجلس الاعلى للجامعات الاهلية والجامعات الحكومية ورئيس قطاع البعثات ، لوضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هؤلاء الطلاب في ضوء اللوائح والقوانين.

وقال وزير التعليم العالي : التعامل مع الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ليس سهلا لأننا نعتبر الآن في أواخر العام الدراسي لأن امتحانات الجامعات تبدأ في ابريل ، كما ان معظم الطلاب الدارسين بالقطاع الطبي في أوكرانيا لا يملكون أوراق تثبت مستوى ما حصلوا عليه من تعليم من حيث المواد ، كما أن المناهج العلمية تختلف من دولة لدولة "ممكن واحد يدرس هناك في سنة تالتة مواد يدرسها الطالب عندنا في سنة تانية".

وأضاف وزير التعليم العالي : لدينا تعليمات من الرئيس بالوقوف مع هؤلاء الطلاب بما لا يضر مستقبلهم جراء هذه الحرب المفاجئة طبقا للوائح والقوانين.

وزيرة الهجرة : القيادة السياسية تهتم بالمستقبل التعليمي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

ومن جانبها ، قالت السفيرة نبيلة مكمر وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تهتم بامان وسلامة الطلاب المصريين في اوكرانيا .

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" القيادة السياسية تهتم بالمستقبل التعليمي الطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا".

وتابعت نبيلة مكرم:" أطلقنا في وزارة الهجرة إستمارة تسجيل للطلبة العائدين من أوكرانيا للتعرف على اسم الجامعة والسنة الدراسية لكل طالب، وذلك لموافاة وزير التعليم العالي بكافة البيانات الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا ".

وأكملت نبيلة مكرم :" مثلما اهتمت الدولة بسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا تهتم الدولة أيضا بمستقبل الطلاب التعليمي ".

ولفتت نبيلة مكرم :" أطمئن أسر الطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا واقول لهم أن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بهذا الملف ، وجاري حاليا حصر كل اعداد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ".