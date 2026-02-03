نائب: انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي إضافة نوعية للباحثين المصريين

أكد النائب وليد خطاب عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى انه يتضمن عدد من الفوائد والمميزات على مصر، وتمثل إضافة نوعية للباحثين المصريين

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.

وقال خطاب، لأول مرة نرى اتفاقية تشمل القطاع الخاص، وهو ما يمثل إضافة جيدة لاسيما فى مجال البحث العلمى الذى يستهدف التطوير المستمر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وفقا للاتفاقية، سيتاح للباحثين فى مصر التواصل مع بنوك البحث العلمى فى كل الدول المشتركة فى البرنامج، وتوفير التمويل اللازم لأبحاثهم.

وتابع، أن اشتراك مصر بالبرنامج كدولة شريكة له أهمية كبيرة في زيادة فرص الاستفادة من مجالات التمويل في البحث والابتكار.

وأعلن خطاب موافقته على مشروع الاتفاقية داعيا زملائه النواب للموافقة عليها.