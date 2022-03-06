جامعة عين شمس تكشف خريطة الأنشطة الثقافية للفصل الدراسي الثاني.. وتؤكد: نسعى لاختيار أفضل العناصر الطلابية للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية

جامعة عين شمس:

-خريطة الأنشطة الثقافية للفصل الدراسي الثاني

-نتائج مسابقة دورى المعلومات بجامعة عين شمس

-بذهبية وفضيتين وبرونزيتين.. فوز منتخب عين شمس بدورة الجامعات المصرية للريشة الطائرة

-نسعي لتعزيز الجانب الثقافي

-نسعي للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، حرص جامعة عين شمس على الاهتمام بكافة الأنشطة العلمية والثقافية، وتعزيز الجانب الثقافي للطلاب، وتأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للبطولات الثقافية المحلية والدولية.

وتابع نائب رئيس اتحاد طلاب عين شمس: يأتي ذلك في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالميًا.

وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” عن تنظيم اللجنة العلمية والثقافية بكلية التمريض جامعة عين شمس دورى المعلومات، مضيفًا أن مثل هذه المسابقات هدفها التنافس الشريف واستغلال أوقات فراغ الطلاب، وخلق جيل جديد قادر علي المساهمة في بناء وتنمية المجتمع ، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية والتي تساعد تنمية تنمية الوعى الفكري والثقافي بعقول الطلاب.

وأشار الطالب عبد الله محمد، إلى أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام إدارة الجامعة بالأنشطة الطلابية المعلوماتية فى العلوم "الفنية، والثقافية، والرياضية، والطبية، والحسابية وغيرها من باقى المعلومات فى شتى العلوم المختلفة والمتعددة" التى تثرى الوجدان للطلاب المشاركين، وتنمى روح التنافس الشريف وتكتشف المواهب بين الطلاب.

وأعلن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، عن مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والذي يساهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وزيادة روح التنافس الشريف بينهم.

وأشاد "محمد" بإرتفاع المستوى الفكرى والمعلوماتى وثقافة الطلاب المشاركين فى مسابقة دورى المعلومات، كاشفاً عن أن تفاصيل المسابقة جاءت كالتالى:

عدد الفرق المشاركة ٦ فرق ويتكون الفريق من أربع طلاب، فاز بالمركز الأول (فريق الأشباح) والذى تضمن كلا من الطالبة رحمة أحمد منصور، والطالبة زينب علي عبد الرحيم، والطالبة دنيا عاطف كامل والطالبة هدير غنيم بالفرقة الثانية.

وكان المركز الثاني من نصيب (فريق النور) والذى ضم الطالبة نورهان سعد أحمد حمادة، والطالبة نورهان مصطفي شاكر، والطالبة مني حمدي محمد، والطالبة هبة محمد محمود بالفرقة الثانية.

وحصل( فريق الهاكرز) على المركز الثالث والذى تضمن الطالب محمود حمدي فتوح محمد والطالب منتدي تامر محمد، والطالب يوسف عرفات راشد، والطالبة مني حمدي محمد.

وتابع نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن المسابقة شهدت منافسه وصلت لقمة ذروتها من التنافس القوي و ظهور طلاب جدد من الفرق الاولي بمستويات و قدرات مذهله في لعبه الشطرنج، مضيفًا أن جامعة عين شمس تنافس دائما علي المراكز الاولي في كافه الأنشطة وكافة القطاعات بالمسابقات المحلية والدولية المختلفة، وبوجه الخصوص في مسابقات الشطرنج فإنها مصنع للأبطال علي مستوي الجامعات المصرية ، وخاصة أن أغلب أبطال القارة الأفريقية من خريجي جامعة عين شمس.

ومن جانبة أكد محمد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" استعداد جامعه عين شمس فى تجهيز فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، موضحًا أهمية الاندماج بين الطلاب المصريين وأقرانهم من الوافدين ومشاركتهم معًا في مختلف الأنشطة الحياتية، وليس فقط في قاعات الدرس؛ بما يفتح آفاق التواصل الإنساني ويزيد من فرص التعرف على مختلف الثقافات وتبادل الرؤى والخبرات وهو توجه أصبح ضرورياً في ظل عالم تتكامل فيه الإنسانية جمعاء.

وأشار "الشرقاوي" إلى حرص الجامعة على المشاركة في تبادل ثقافات الشعوب في إطار سعيها الدائم للقيام بدورها التنويري والحضاري وإيمانها بدور المؤسسات التعليمية في تعزيز روح الأخوة والتضامن الإنساني، والتقارب الذي تخلقه مثل هذه الفعاليات بين الشعوب بعضها بعضًا، من خلال استعراض الدول المشاركة لثقافاتها وملابسها ومأكولاتها وفنونها الشعبية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس، أن الفاعليات ستتضمن طابور عرض أعلام و معرض للدول المشاركه ينظمه الطلاب الوافدين وعروض فنيه للجاليات المختلفه بالأضافه الى مسابقات ثقافية.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز روح التضامن الإنساني، وتعزيز جهود السلام، بناء جسورًا للتواصل بين طلاب الجامعات، مشيرًا إلى حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، وليس فقط مكانًا للعلم والبحث والدراسة، مضيفًا أن المهرجان يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية، الفنية، برنامج محاكاة للشعوب والخيم التراثية، التي تعبر عن بعض العادات والتقاليد.

وقال محمد الشرقاوي، إن عدد الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس اكثر من ٧ ألاف طالب من ٨٤ جنسيه مختلفه.

وصرح مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس، بأن جامعة عين شمس تنظم مسابقة كاس المعرفة في المعلومات العلمية والعامة، بمشاركة جميع كليات جامعة عين شمس، ويضم كل فريق اربعة أو خمسة طلاب.

وأعلن "الشرقاوي" عن فتح باب التقديم لدوري كرة القدم بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس واللجنة الرياضية برعاية الشباب.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس، أنه سيتم منح كأس لأفضل لاعب بالبطولة، وأفضل حارس بالبطولة، وكأس أفضل هداف البطولة، كما تحصل الثلاث فرق الاولي علي جوائز مالية قيمة.

وأضاف أن كل فريق مشارك يضم ٧ لاعبين علي الاكثر، ومن يرغب في الاشتراك عليه سرعة التواصل اللجنة الرياضيه باتحاد الطلاب او التوجه لمكتب رعاية الشباب والاشتراك مع المسئول الرياضي بمكتب رعاية الشباب، حيث يغلق التسجيل بأكتمال عدد الفرق.

بالاضافة إلي مسابقة لاختيار الطالب والطالبة المثالية التي تعد من أهم ركائز المنظومة التعليمية نظرًا لقدرتها على تزويد الطلاب بالقدرات والمهارات التي تُمكنهم من الاندماج مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تغرس لديهم قيمة العمل التطوعي وتقوي لديهم العمل بروح الفريق.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس، أن المسابقة شهدت مشاركة عدد كبير من الطلاب، وأظهرت تميز العديد من الطلاب الذين يتمتعون بمهارات عديدة، وتم تصفيتهم حتي بلغوا ١٧ طالب وطالبة، وإجراء العديد من المقابلات الشخصية معهم لتقيمهم واختيار الطالب المثالي من خلال لجنة التحكيم وفقا لعدة معايير أهمها التفوق الدراسي ، الثقافة العامة ، المعلومات العامة ، التفوق الرياضي.

وقال محمد الشرقاوي، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغير سلوكهم وتساعدهم علي تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.

ومن جانب اخر أعلن الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، استضافة جامعة عين شمس بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ ٤٩، وذلك بالملاعب المغطاة برعاية شباب الجامعة و ملاعب كلية الهندسة، مضيفًا أن مباريات كرة اليد تقام بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن بطولة الريشة الطائرة للجامعات المصرية والمعاهد العليا تنافس بها 13 جامعة ومعهداً على مدار يومين.

وفاز فريق جامعة عين شمس في بطولة الريشة الطائرة الزوجي طلبه:

المركز الأول والميدالية الذهبية الطالبان "علي أشرف و محمد علاء" وفي بطولة الزوجي طالبات فاز

بالمركز الثاني والميدالية الفضية الطالبتين "إسراء هاني و رنا إيهاب" وفاز بالمركز الرابع الطالبتين "سارة محمد و تقي محمد ".

وفي بطولة الزوجي المختلط:

حصل على المركز الثاني وحصلا علي الميدالية الفضية "علي أشرف و إسراء هاني".

أما عن منافسات الفرق حقق فريق الجامعة طلبه المركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية " علي أشرف واحمد رمضان و محمد علاء و عمر طارق".

كما فاز فرق الطالبات بالمركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية " إسراء هاني و رنا إيهاب و سارة محمد و تقي محمد".

وحضر تكريم الطلاب وتسليم الميداليات للفرق الفائزة الدكتور محمد رمضان منسق عام الاتحاد الرياضي للجامعات وأسامة خير مدير عام التكنولوجيا والاتصالات.

وأضاف نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن فعاليات بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ49 تقام فى ألعاب: الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم الخماسية والريشة الطائرة وكرة السرعة والجودو، وموضحًا أن ذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية، و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.

وأشاد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، بشباب الجامعة المتميز والمبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرًا إلى أن الرياضة من متطلبات الروح والعقل، وتساعد على تعزيز الطاقة الإيجابية داخل نفوس طلاب الجامعة.