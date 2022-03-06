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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: حريصون على تشجيع ودعم جميع المشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح محطة طاقة شمسية بالنساجون الشرقيون

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، محطة الطاقة الشمسية بفرع النساجون الشرقيون بالإسكندرية بقدرة 259 كيلو وات، والتي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشركة بأكثر من 260 طنًا سنويًا. 

وفي كلمته، قال محافظ الإسكندرية ، إن افتتاح محطة الطاقة الشمسية بفرع النساجون الشرقيون اليوم يعد بداية طيبة، ودعوة للجميع للتوجه نحو الطاقة النظيفة والأقتصاد الأخضر لما سيكون لها من مردود كبير في تقليل الانبعاثات الحرارية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

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جاء ذلك بحضور ياسمين خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية، واللواء أ ح إيهاب أمين نائب وزير الصناعة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وتوجه المحافظ ، بالشكر إلى ياسمين خميس وجميع الحضور، معربًا عن سعادته بتواجده في قلعة من قلاع الصناعة المصرية، مشيداً بالدور الفعال لمجموعة النساجون الشرقيون في عملية التنمية، إذ أنها تعد فخر الصناعات على المستوى العربي والعالمي.

وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة على تشجيع وتقديم كامل الدعم للمشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة والتي تهدف إلى حماية مدينتنا. 

وأضاف أن الإسكندرية شرفت بتواجد أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة "بالطاقة الشمسية"وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ COP 27.

الاسكندرية الصناعة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الطاقة النظيفة محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف الاقتصاد الاخضر

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