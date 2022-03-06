الأقصر .. انطلاق حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا | صور وفيديو

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، أنه بدءا من اليوم الأحد تم إطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار " لا إنتظار... ولا زحام" قربنا المسافات وبنوفر لك التطعيم في كل مكان بالمجان ، والوصول إليهم أينما كانوا، في إطار خطة وزارة الصحة لاستهداف أكبر عدد من المواطنين المستحقين للتطعيم، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق ١٥ مارس الجارى.

أشار محافظ الأقصر إلى أن هذه الحملة تساهم فى تنفيذ أكبر منظومة تطعيم لمجابهة انتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وتداعياته، وخاصة فى ظل تسخير كافة الإمكانيات للوصول بهذه الحملة لأهدافها المرجوة لتأمين المجتمع الأقصري من زيادة معدلات الإصابات ، مؤكدا أن مديرية الصحة والسكان أعدت خطة تضمن وصول اللقاح إلي جميع المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والفرق المتنقلة بالقري والنجوع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن حملة طرق الأبواب انطلقت اليوم من ساحة سيدي أبو الحجاج بحضور الدكتور أحمد أبو العطا عبد الله مدير إدارة الأمراض المعدية والدكتور محمد قبيل مدير البرنامج الموسع للتطعيمات بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والمهندس أيمن حسين رئيس حي وسط بتكليف من العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر ، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لاستهداف أكبر عدد من المواطنين ، من جميع الفئات العمرية فوق ١٢ سنة، كما تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والمرضعات والمقبلين على الزواج والطلاب، مطمئناً الجميع أنه لا توجد أي موانع للتطعيم والحصول على اللقاح والذي سيكون مجانيا وآمنا تماماً .

IMG-20220306-WA0043

IMG-20220306-WA0042

IMG-20220306-WA0041