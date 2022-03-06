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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي ٢٠٠٥ يفوز على فاركو بثنائية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ على ضيفه فاركو، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم "الأحد"، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢٣ من بطولة الجمهورية.

«أهلي ٢٠٠٥» بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمر كامل. الدفاع: عبد الله بستانجي - محمد رأفت - محمود لبيب - يوسف جمال. الوسط: أحمد وحيد - يوسف عفيفي - فارس خالد - أحمد عزت - طارق فوزي. الهجوم: إسلام عبد الله. 
وشارك محمد سامح بدلًا من محمود لبيب، وسيف أيمن بدلًا من أحمد وحيد، وسيف الطيب بدلًا من فارس خالد، وأحمد فكري بدلًا من إسلام عبد الله، قبل أن يغادر فكري الملعب للإصابة، ويشارك يحيى أحمد بدلًا منه.

افتتح يوسف عفيفي التسجيل للأهلي في الدقيقة ١٧ بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا تقدم حارس المرمى، وأضاف طارق فوزي الهدف الثاني في الدقيقة ٥٠، بعدما اصطدمت الكرة بيد أحد مدافعي فاركو وتهادت أمامه على خط المرمى ليسددها في الشباك، وينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢ - صفر.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ٤٩ نقطة، جمعها من الفوز في ١٤ مباراة والتعادل في ٧ مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بهدف دون مقابل، وخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على فاركو.

وتعادل «أهلي ٢٠٠٥» مع الاتحاد السكندري سلبيًّا، ثم فاز على فيوتشر بثلاثية نظيفة، وخسر أمام وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز على سيراميكا بهدف دون مقابل، وعلى المقاصة بهدفين مقابل هدف، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى البنك الأهلي بثنائية نظيفة، وتعادل مع الزمالك بهدف لمثله، وفاز على طلائع الجيش برباعية نظيفة، وتعادل مع الجونة سلبيًّا، ومع الدخان بهدف لمثله، وفاز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وفاز على المقاولون بهدف نظيف، وعلى الإسماعيلي بهدفين لهدف، وفاز على فاركو بهدفين دون رد، مسجلًا ٣٦ هدفًا مقابل ١٣ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبد الله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية عبد الله بستانجي محمد رأفت

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