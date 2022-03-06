الولاية الثانية.. أراء الجماهير في عودة فيريرا لتدريب الزمالك.. فيديو

بعد أن أعلن مجلس مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين البرتغالى فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تم إنهاء التعاقد معه بعد مباراة الوداد المغربى رصدت عدسة موقع صدى البلد أرء المشجعين حول تولي فيريرا هذا المنصب ..

وقال علي السعيد أن فيريرا يعتبر من أعظم المدربين الذين تولوا هذا المنصب والنادى في عهده حصل علي بطولات.

وأشار خالد مختار أن نادى الزمالك يحتاج إلي مدرب مصري حتي يستطيع التعامل مع اللاعبين في النادى ، منوهاً بأن حسن شحاتة يعد الأفضل لهذا المنصب.

ونوه شعبان خليل بأن فيريرا من المدربين أصحاب التاريخ ووجوده سيفرق كثيراً مع النادى واللاعبين ، لأنه يعرف قدراتهم منذ أن كان في النادي.

واختتم هشام محمد أن نادى الزمالك يحتاج الي مدربين ثابتين لأن تغيرهم المستمر جعل اللاعبين في تشتت دائم ما يضع مجهوداتهم.