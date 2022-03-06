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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس سابق لـ شعبة المواد البترولية: أمامنا فرصة ذهبية لبيع الغاز لأوروبا

صدى البلد

كشف الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية سابقا، موعد التسعير التلقائي للبنزين والسولار.

وقال عرفات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أوروبا ستكون في مخاطرة كبيرة إذا استغنت عن الغاز الروسي".

وتابع عرفات: “من الوارد تصدير الكهرباء المصرية إلي أوروبا”، لافتا إلي أنه تم إستخدام المازوت بديلا للغاز في محطات الكهرباء.

وأوضح أن أوروبا تستهلك 30% من غاز موسكو، وتستهلك 45% في أوقات الذروة، ولهذا «صعب جدا الاستغناء عن الغاز الروسي؛ والإمدادات من دول أخرى يحتاج وقت؛ مفيش رفاهية الوقت».

وتابع أن الغاز المصري متاح ويتم تصدير الفائض «فرصة بيع الغاز ذهبية؛ ولابد من بيعه بحرص وحذر حتى لا ينضب؛ لأن هناك طلب على الغاز الطبيعي»، مستشهدًا بالدرس الذي واجه العالم إبان حرب 1973 بسبب البترول.

وأشار إلى أن الكهرباء يمكن أن تصبح بديلاً لعمليات التدفئة، مضيفا: “يمكن أن تصدر مصر الكهرباء عبر الربط مع أوروبا؛ وأسهل وأسرع لمصر وأوروبا؛ إجراء وقائي سريع.. الربط الكهربائي أسرع عبر الغاز”، لافتًا إلى أن مصر استخدمت المازوت بديل الغاز في المحطات البخارية.

 

وأوضح أن مصر لاعبًا أساسيًا مع أوروبا، حاليًا، لافتًا إلى أن الإرادة السياسية تعي جيدًا ما تقوم به، ولا يجوز الإفصاح عن كل شيء في أي وقت «للأسف الشديد المكافيء للبنزين الـ 95 في الخارج يساوي 13 جنيه»، مشيرًا إلى أن هناك فرق غير مسبوق في الأسعار بين مصر وأوروبا «في شهر أبريل الجاي فيه تسعير تلقائي».

 

وأردف: “في ضوء الأسعار العالمية، الحكومة هتقدر تتحمل قد إيه؟، خاصة إن السولار عصب نقل البضائع، وبقالنا سنتين ممنوع الاقتراب والتصوير في أسعار السولار؛ للمحافظة على عدم غلاء الأسعار”، لافتًا إلى أن تكاليف النقل البحري ارتفعت، وهذه السيناريوهات تحتاج لتفكير يساهم في حلها.

أحمد موسى على مسئوليتي برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى الغاز الطبيعى قناة صدي البلد

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