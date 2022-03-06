سعر اللحم الضاني يتراوح من 150 إلى 180 جنيهًا.. تفاصيل

طالب محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأوضح وهبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تعظيم صناعة الثروة الحيوانية يواجه التضخم العالمي".

وأشار إلي أن وزارة الزراعة منوطة بإستصلاح الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية، مضيفا:" نستورد 50% من إنتاج اللحوم.

ولفت إلي أن سعر لحم الضاني يتراوح من 150 إللى 180 جنيهًا والكندوز نفس السعر، وقال: معنديش آلية لمواجهة الذبح خارج السلخانة؛ ولو عندي سُلطّة همشيهم زي الكتاب ما بيقول».