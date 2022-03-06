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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشادة كلامية على الهواء بين نقيب الزراعيين ورئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية

صدى البلد

وقعت مشادة كلامية بين الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ومحمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، بخصوص مشروع البتلو الخاص بتنمية الثروة الحيوانية.

 

وقال خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن هذا المشروع قائم منذ تسعينيات القرن الماضي، أيام تولي يوسف والي وزارة الزراعة، فيما قال رئيس شعبة القصابين إنه صاحب فكرة هذا المشروع ومشروع البتلو فشل إبان هذه الفترة.

من جهته قال محمد وهبة، إنه جاهد لمنع ذبح البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها؛ حتى لا يتم الاحتياج للخارج في شيء من سلع اللحوم المستوردة.

 

ولفت وهبة، إلى أن خطوات تنمية الثروة الحيوانية، حاليًا، جيدة لكنها لا تكفي «المطلوب الدولة تنمي الثروة الحيوانية ممثلة في وزارة الزراعة»؛ وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.

الثروة الحيوانية أحمد موسى وزارة الزراعة برنامج على مسئوليتي على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى مشادة كلامية مشروع البتلو

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