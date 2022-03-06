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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السياحة: مصر لم تُجبر أي سائح أوكراني على مغادرة البلاد.. فيديو

صدى البلد

كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، آخر تطورات ملف السائحين الأوكران في مصر، لافتة إلى أنه على إثر اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية تم تشكيل غرفة عمليات لبحث أزمة السياحة الأوكرانية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه «من أول يوم فتحنا السياحة» بدأ توافد السياح الأوكرانيين إلى مصر بشكل متزايد، ومن يوم 9 أغسطس 2020 تعاظم عودة السياح الروس إلى القاهرة.

وتابعت أن هناك توجيهات بمراعاة السائحين في روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أنه يتم استضافتهم في الفنادق «الأوكران حوالي 17 ألف والروس نفس العدد تقريبًا في جنوب سيناء والبحر الأحمر»، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الأول تولت الفنادق أمورهم «وهناك غرف عمليات في جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ للتأكد من راحتهم بالفنادق».

وأشارت إلى أن الخط الساخن لوزارة السياحة، الذي يتحدث باللغتين الروسية والأوكرانية، كان يتلقى استفسارات السياح لحل المشكلات التي تواجههم، مؤكدة أن السفراء كانوا يتابعون كيفية تعامل الدولة المصرية مع الملف السياحي في الأزمات.

وأوضحت أنه كان هناك تنسيقًا بين ممثلين من الوزارة والجهات المعنية، ووزارة الطيران المدني «فيه سياح بترجع لدول أخرى» منها بولندا والمجر، مؤكدة أن مصر لم تُجبر أي سائح أوكراني على مغادرة البلاد «فيه طيارات بترجع ولادنا من برة وتاخد الأوكران»، لافتة إلى أن طائرات مصر للطيران وإير كايرو يحمل السياح مجانًا للخارج.وأكدت أن الدولة متكفلة بإعاشة هؤلاء السياح، وتسفيرهم على خطوط مصر للطيران «الدولة قامت بما عليها وزيادة، وردود الأفعال إيجابية جدًا»، مؤكدة أن الدولة المضيفة لا تنصل من مسئولياتها في مثل هذه المواقف.

وشددت على أنه مع زوال أزمة كورونا «على أمل أن تخف الأزمة؛ وتبتدي أسواق أخرى تتفتح معانا»، مؤكدة وجود دول أوروبية مثل إنجلترا وسويسرا والنمسا فتحت طيرانها مع القاهرة «بنحاول ننوع في الأسواق».

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وزارة الطيران المدني أحمد موسى جنوب سيناء صدى البلد الإعلامي أحمد موسى الأوكرانيين

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