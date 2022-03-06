الهجرة: لم تُسجل حالة وفاة واحدة لمصري في أوكرانيا منذ بداية الحرب

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تواصلت مع المنظمة الدولية للهجرة، بعد أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، من اجل مساندة المصريين بالخارج وموافاتهم بالمواد الغذائية لحين عودتهم إلى أرض الوطن، والذين يبلغ عددهم 6000 مصري.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي، والذي يديره النائب طارق الخولي، من أجل بحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كل الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم بأن المقيم في اوكرانيا وضعه يختلف عن وضع الطالب، ومع ذلك كانت هناك رغبة من المقيمين في الرجوع لبلادهم، ولكن الطلاب باكملهم كانت رغبتهم الكاملة هي العودة.

وتابعت وزيرة الهجرة خلال حديثها، أن مصر لم تسجل حالة وفاة واحدة في أوكرانيا منذ بداية الأزمة.

وجهت مكرم الشكر لوزير الداخلية لمرونة التعامل مع حالات الزيجات القادمة من أوكرانيا، بشان تسيير الاجراءات لهم.