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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

40 ألف موظف..البريد المصري: نقدم الخدمة لـ مليون موطن يوميا

صدى البلد


قال أحمد منصور، أمين عام منظومة البريد المصري، إن البريد المصري تطور كثيرا الفترة الماضية، من أجل تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، متابعا: منظومة البريد تضم أكثر من 40 ألف عامل.

 

وأضاف "أحمد منصور"خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، المنظومة تخدم يوميا مايقارب من مليون مواطن، ونمتلك مايقارب من 4300 فرع في كافة المحافظات، منوها بأن منظومة البريد تعمل منذ 150عام.

 

ولفت إلى أن منظومة البريد نجحت في كسب ثقة المواطن المصري، منذ قديم الأزل، متابعا: نعمل على مواكبة التطور الذي تشهده البلاد الفترة الحالية.

 

وأوضح أن المنظومة تعمل وفقا لخطة عمل محددة، متابعا: بدأنا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مايقارب من 3000 مكتب،  بالإضافة إلى تطوير العمالة البشرية.

 

واسترسل: قمنا بتجهيز الكوادر العاملة بالمنظومة لمواطبة استراتيجية التطوير، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

 

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك مايقارب من 2000 ماكينة صرف آلى ونستهدف الوصول إلى 4 آلاف خلال العام الحالي، متابعا:المنظومة بدأت في تطبيق منظومة الدفع غير النقدي للعملاء لأول مرة.

 

ونوه بأن المنظومة تقدم مايقارب من أكثر من 160 خدمة ما بين مالية وحكومية وبريدية، متابعا: المنظومة تمتلك أسطول سيارات بإجمالي 1000 سيارة.

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