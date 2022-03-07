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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: فيريرا "بابا" الكرة المصرية.. وأتمنى تتويج شيكابالا بدوري الأبطال

شيكابالا
شيكابالا

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وحرس الحدود السابق، أنه يتمنى نجاح محمود عبد الرازق شيكابالا في قيادة الأبيض لحصد دوري أبطال إفريقيا ورفع الكأس.

وقال عيد عبد الملك في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إي تي سي" عبر برنامج "بوكس تو بوكس": "شيكابالا شخص طيب ولكن صفته الأسوأ هي العصبية، كما أنه من أحرف اللاعبين الذين عاصرتهم ولديه حلول كثيرة داخل الملعب".

وأضاف: "كنا نسلم شيكابالا الكرة لنستمتع بمهاراته في الملعب، وأتمنى أن يتخلى عن العصبية رغم أنها تراجعت عن الفترات السابقة، هو مقصر في حق نفسه وكان من الممكن أن يكون في مكانة أخرى".

وأردف: فيريرا (بابا الكرة المصرية)، هو من أفضل المدربين الأجانب الذين تدربت تحت قيادتهم، وصاحب شخصية قيادية قوية ونظامي ويعطي كل شيء حقه، ومع كل تدريب يخلق دوافع جديدة للاعبين، ويتمتع بحب جميع اللاعبين وحتى البدلاء".

واستكمل: "فيريرا كان متمرسًا في التعامل مع النجوم بقوة، وتعلمت الكثير منه رغم لعبي معه وأنا في سن الـ35، وتنبأ لطارق حامد بأنه سيكون أفضل لاعب وسط في مصر".

واستطرد: "أعتقد أنه من الصعب عودة باسم مرسي للزمالك بالرغم من قناعة فيريرا به وقت تدريبه سابقًا، ومن مميزات فيريرا العمل على إمكانيات اللاعبين وتطويرها، أحمد سيد زيزو ومحمود الونش وإمام عاشور سيعمل على تطويرهم وسيصنع الفارق معهم".

وأتم: "أرشح لفيريرا أن يضم كل من مهند لاشين وعمرو السيسي وجون أبوكا لتماشيهم مع خططه".

أحمد عيد عبد الملك نادي الزمالك حرس الحدود محمود عبد الرازق شيكابالا دوري ابطال افريقيا

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