فضل شاكر يطرح ابعد خلاص.. اليوم

يستعد الفنان فضل شاكر، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم “ أبعد خلاص”، اليوم الاثنين عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

ونشر فضل شاكر، البرومو الرسمي الخاص بالأغنية عبر الحساب الخاص به على تطبيق “إنستجرام” وعلق قائلاً :"راح تسمعوا اغنية ابعد خلاص ، خامس اغنية من البوم بجامل ناس".

يذكر أن طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، رابع أغاني ألبوم الفنان فضل شاكر الجديد، والتي تحمل اسم «عز الغياب»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى.

تفاصيل ألبوم فضل شاكر

سّت أغنيات تضمنها ألبوم الفنان فضل شاكر "بجامل ناس" باللهجات: اللبنانّية، المصرّية والخليجّية.

وتم اختيارها من جانب الفنان فضل شاكر والجهة المنتجة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، اتسمت جميع الأعمال بالجمال ، وإيقاظ المشاعر وإدخال البهجة بإشباع إحساس الجمهور العربي، والارتقاء بالذائقة الفنية ،لتكون تلك الأعمال التي تم طرحها : بجامل ناس ، وتوقعني ، محاكاة وشكل من أشكال التعبير للصور الفنية ودلالاتها ، تعبيراً عن العاطفة التي تختلج صدور العاشقين ، ليسمو بنا إلى لحظة تعلو وتتجاوز حدود الإشباع ، لكون تلك الأعمال تشع بالجمال والحب والرومانسية .