مسئول أوكراني: لن نناقش الاعتراف بضم القرم أو استقلال دونيتسك ولوجانسك

أكد رئيس الوفد الأوكراني للتفاوض مع روسيا، ديفيد أراخاميا، أمس الأحد، عدم استعداد بلاده لمناقشة الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، أو الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد، خلال المفاوضات مع موسكو.



وقال أراخاميا، في تصريحات تليفزيونية نقلتها وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية: "الأجزاء الوحيدة التي من المستحيل تقريبًا الاتفاق بشأنها هي القرم والجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد والتي تصرّ روسيا على أن نعترف بهما" كجمهوريتين مستقلتين، واصفًا ذلك بأنه أمر غير مقبول داخل المجتمع الأوكراني "الذي لن يدع ذلك يحدث على الإطلاق".



ومن المقرر أن تنعقد، اليوم، الجولة الثالثة من المفاوضات بين مسئولين روس وأوكرانيين، لبحث وقف العمليات العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا، وشروط موسكو لوقفها.

