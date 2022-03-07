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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة شقيقين أثناء مشاركتهم فى حفر بئر صرف صحى بقرية العليقات في قنا

صدى البلد

لقى شقيقان مصرعهما فى بئر صرف صحى ، أثناء القيام بأعمال حفر للبئر داخل لمنزلهما بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا.


تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قوص ، يفيد مصرع رشاد محمد سعيد حسين، أمين شرطة و شقيقه سعد، سائق ، أثناء حفرهم بئر صرف صحى داخل منزلهم بقرية العليقات.

 

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انتقلت قوة أمنية وقوات الدفاع المدنى إلى موقع الحادث، و تمكنت قوة الدفاع المدنى من استخراج الجثث.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

قنا قوص العليقات بئر صرف صحي شقيقان مشرحة مستشفى قفط التعليمى

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