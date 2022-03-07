وفاة شقيقين أثناء مشاركتهم فى حفر بئر صرف صحى بقرية العليقات في قنا

لقى شقيقان مصرعهما فى بئر صرف صحى ، أثناء القيام بأعمال حفر للبئر داخل لمنزلهما بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قوص ، يفيد مصرع رشاد محمد سعيد حسين، أمين شرطة و شقيقه سعد، سائق ، أثناء حفرهم بئر صرف صحى داخل منزلهم بقرية العليقات.

انتقلت قوة أمنية وقوات الدفاع المدنى إلى موقع الحادث، و تمكنت قوة الدفاع المدنى من استخراج الجثث.



دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.