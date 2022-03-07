في ذكرى رحيل حمدي غيث .. سبب وفاته وأسرار عن حياته

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حمدي غيث، الذي ولد في قرية شلشلمون منيا القمح بالشرقية، في 7 يناير عام1924 والذي توفي في 7 مارس 2006.



كان حمدي غيث، في سن الرابعة وأخيه الشقيق عبدالله غيث كان رضيعا، فحملته والدته مع شقيقه إلى القاهرة لتسكن في حي الحسين بالأزهر، حيث كان والدها وشقيقها من شيوخ الأزهر، وهو ما أثر في إتقان الأخوين للغة العربية وفن الالقاء، ورغم أنها لم تكن متعلمة، فإنها كانت تحب الفن والمسرح وتصطحب ولديها إلى المسارح ودار الأوبرا، ومن هنا بدأ عشقهما للفن.



درس حمدي غيث بكلية الحقوق حتى وصل إلى آخر سنة، وكان يدرس بالتزامن مع الكلية بمعهد التمثيل، وعندما جاءته بعثه لفرنسا لمدة 4 سنوات لم يدخل امتحان الحقوق وغلب حبه للفن، ليعود من البعثة ليعمل أستاذًا في المعهد.

حمدي غيث

ارتبط بعلاقة حب مع زميلته في معهد التمثيل، وتزوجها وسافرا معًا إلى البعثة بفرنسا، ولكن توفيت بعد عام من ولادتها لابنته الكبرى ميادة، ليتزوج بعد ذلك من والدة ابنته الأخرى مي.

كان الفنان الكبير حمدي غيث ناصريا، ولكن رغم ذلك تم اتهامه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالشيوعية، وتمفصله من المسرح القومي، ووقتها كانت الإذاعة تعرض مسلسلا أدى فيه حمدى شخصية الصحابي الجليل "أبو ذرالغفاري، وسمعه عبدالناصر، وأعجب به بشدة، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون الممثل الذي يؤدي شخصية هذاالصحابي بهذا الإتقان شيوعيًا أو ملحدًا، فأصدر قرارًا فوريًا بعودة حمدي غيث لعمله بالأجر الذى يحدده، وفى المكان الذي يريده، بحسب رواية لابنته ميادة التي أكدت أن أصعب المواقف التي مرت على والدها كانت وفاة عبدالناصر.

بعد رحيل شقيقه الأصغر الفنان عبد الله غيث إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مسلسل "ذئاب الجبل"، أصيببأزمة نفسية شديدة، بعدها أسند المخرج مجدي ابو عميرة إليه دور عبد الله غيث في مسلسل "المال والبنون" - الجزءالثاني .. وبالفعل جسد حمدي غيث دور شقيقه الراحل.

حمدي وعبد الله غيث

وقال حمدى غيث حينها "لقد اعتبرت عبد الله ابني وليس شقيقي فقد رحل والدنا وعبد الله عمره عام واحد فقط ومن هذااليوم اعتبرته ابنا لي.. كنت اصطحبه في جميع أعمالي، وبالتالي كان يقلدني في أعمالي وعشق الفن والمسرح منخلال أعمالي وعندما عدت من بعثتي التعليمية بباريس اقترحت عليه أن يترك (العمدية) ببلدنا بالشرقية ويلتحق بمعهدالتمثيل ليصقل موهبته الفطرية، وقد كان وأصبح عبد الله فنانا عالميا، فقد نافس النجم العالمي "انتوني كوين" في فيلم"الرسالة".

وبعد الانتهاء من أداء دور شقيقه الذى أداه تحت ضغط نفسي شديد أصيب الفنان حمدى غيث بأزمة صحية حادة وصلتإلى فشل كلوى والتهاب حاد بالرئة ثم رحل إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 82 عاما في 7 مارس من عام 2006.