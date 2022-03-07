عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيل حمدي غيث .. سبب وفاته وأسرار عن حياته

حمدي غيث
حمدي غيث

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حمدي غيث، الذي ولد في قرية شلشلمون منيا القمح بالشرقية، في 7 يناير عام1924 والذي توفي في 7 مارس 2006.
 

كان حمدي غيث، في سن الرابعة وأخيه الشقيق عبدالله غيث كان رضيعا، فحملته والدته مع شقيقه إلى القاهرة لتسكن في حي الحسين بالأزهر، حيث كان والدها وشقيقها من شيوخ الأزهر، وهو ما أثر في إتقان الأخوين للغة العربية وفن الالقاء، ورغم أنها لم تكن متعلمة، فإنها كانت تحب الفن والمسرح وتصطحب ولديها إلى المسارح ودار الأوبرا، ومن هنا بدأ عشقهما للفن.
 

حمدي غيث|في ليلة عيد الميلاد.. لماذا طلب ريتشارد قلب الأسد من صلاح الدين إيقاف الحرب؟

حمدي غيث يبدع في تأدية أبيات عن فضل رسول الله على المسرح.. نوستالجيا

درس حمدي غيث بكلية الحقوق حتى وصل إلى آخر سنة، وكان يدرس بالتزامن مع الكلية بمعهد التمثيل، وعندما جاءته بعثه لفرنسا لمدة 4 سنوات لم يدخل امتحان الحقوق وغلب حبه للفن، ليعود من البعثة ليعمل أستاذًا في المعهد.

حمدي غيث

ارتبط بعلاقة حب مع زميلته في معهد التمثيل، وتزوجها وسافرا معًا إلى البعثة بفرنسا، ولكن توفيت بعد عام من ولادتها لابنته الكبرى ميادة، ليتزوج بعد ذلك من والدة ابنته الأخرى مي.

 

كان الفنان الكبير حمدي غيث ناصريا، ولكن رغم ذلك تم اتهامه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالشيوعية، وتمفصله من المسرح القومي، ووقتها كانت الإذاعة تعرض مسلسلا أدى فيه حمدى شخصية الصحابي الجليل "أبو ذرالغفاري، وسمعه عبدالناصر، وأعجب به بشدة، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون الممثل الذي يؤدي شخصية هذاالصحابي بهذا الإتقان شيوعيًا أو ملحدًا، فأصدر قرارًا فوريًا بعودة حمدي غيث لعمله بالأجر الذى يحدده، وفى المكان الذي يريده، بحسب رواية لابنته ميادة التي أكدت أن أصعب المواقف التي مرت على والدها كانت وفاة عبدالناصر.

 

بعد رحيل شقيقه الأصغر الفنان عبد الله غيث إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مسلسل "ذئاب الجبل"، أصيببأزمة نفسية شديدة، بعدها أسند المخرج مجدي ابو عميرة إليه دور عبد الله غيث في مسلسل "المال والبنون" - الجزءالثاني .. وبالفعل جسد حمدي غيث دور شقيقه الراحل.

حمدي وعبد الله غيث

وقال حمدى غيث حينها "لقد اعتبرت عبد الله ابني وليس شقيقي فقد رحل والدنا وعبد الله عمره عام واحد فقط ومن هذااليوم اعتبرته ابنا لي.. كنت اصطحبه في جميع أعمالي، وبالتالي كان يقلدني في أعمالي وعشق الفن والمسرح منخلال أعمالي وعندما عدت من بعثتي التعليمية بباريس اقترحت عليه أن يترك (العمدية) ببلدنا بالشرقية ويلتحق بمعهدالتمثيل ليصقل موهبته الفطرية، وقد كان وأصبح عبد الله فنانا عالميا، فقد نافس النجم العالمي "انتوني كوين" في فيلم"الرسالة".

وبعد الانتهاء من أداء دور شقيقه الذى أداه تحت ضغط نفسي شديد أصيب الفنان حمدى غيث بأزمة صحية حادة وصلتإلى فشل كلوى والتهاب حاد بالرئة ثم رحل إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 82 عاما في 7 مارس من عام 2006.

حمدى غيث الفنان الراحل حمدي غيث الفنان الكبير حمدي غيث عبد الله عبدالله غيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها .. لماذا اعتزلت حنان ترك الفن؟

شاهد لحظة لقاء عبد الرحمن أبو زهرة بـ حفيدته في حفل زفافها

مجدي الهواري لـ غادة عادل: ألف سلامة عليكي يا دودو

فضل شاكر يطرح ابعد خلاص.. اليوم

خاص .. آيتن عامر تتعاون مع آية عاطف ونورهان البغدادي وزووم في كانت بتسهر

خاص.. عمرو الشاذلي يكشف كواليس هنتقابل بعدين لـ هيثم شاكر

خالد الكمار: الموسيقى جزء من المشهد في مسلسل البحث عن علا.. و"ليه لأ" الأقرب لقلبي (حوار)

هيثم شاكر يطرح أغنية هنتقابل بعدين .. فيديو

ترشيحاتنا

سماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

الدفاع الروسية تعلن فتح ممرات إنسانية في مدن أوكرانية

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

تفاصيل رحيل الفرنسي روجيه لومير عن تدريب النجم الساحلي

الصين تحلق نحو سطح القمر

بلينكن: واشنطن تستبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ