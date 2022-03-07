توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لتأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة.. ونواب: يساهم في جذب السائحين وتلبية احتياجاتهم بصورة تليق بمصر

أفريقية النواب: تأسيس مجلس مهارات السياحة يوفر حلولا تساهم في تطوير القطاع

سياحة النواب: تأهيل وتعزيز قدرات العنصر البشري في القطاع السياحي أبرز أهداف مجلس المهارات

نائبة بالشيوخ: إنشاء مجلس مهارات قطاع السياحة يساهم في تطوير الكفاءة الفنية للعاملين بالقطاع

وقعت وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر.



ويقدم البنك الأوروبي من خلال هذه المذكرة الدعم الفني بهدف إنشاء مجلس مهارات يعمل على تدريب الشباب والشابات لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير أطر التأهيل وتوفير التدريب في قطاع السياحة والضيافة.

وأكد نواب البرلمان على أهمية هذه الخطوة مؤكدين أن إنشاء مجلس مهارات سيساهم في تدريب العاملين لسد الفجوات المهارية، من خلال الاستعانة بمناهج التعليم السياحي التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن تحديد أنسب المهارات المطلوبة في القطاع، وتطوير أطر التأهيل وتوفير المهارات والحلول التدريبية.



وفي هذا السياق أشاد النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب توقيع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، موضحا انه يواكب التطور الذي تبذله الدولة المصرية باستمرار من أجل تطوير القطاع خاصة بعد حالة الركود الذي اصابته بعد جائحة كورونا.



وتابع النائب عمرو هندي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن تأسيس مجلس مهارات بقطاع السياحة سيضمن الارتقاء بخبرات العاملين في هذا القطاع حول كيفية التعامل مع الفئات السياحية بشكل جيد ومدروس وليس عشوائي حيث معرفة متطلبات القطاع والعمل على تلبيته بشكل جيد.



وأكمل نائب المصريين بالخارج ووكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن هذا التعامل سيغير طريقة التعامل مع السياح وفق المعايير المحددة والمنضبطة التي من شانها جذب السياح وتلبية احتياجاتهم بشكل يليق بعظمة وحضارة الدولة المصرية.



واستطرد النائب عمرو هندي، أن أبرز أهداف مجلس قطاع السياحة والضيافة في مصر، هي تحديد أنسب المهارات المطلوبة في القطاع، وتطوير أطر التأهيل وتوفير المهارات والحلول التدريبية.



وقالت الدكتورة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن اعتزام وزارة السياحة والآثار على توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن إنشاء مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، خطوة إيجابية نحو السعي لتطوير مهارات القائمين على الخدمات السياحية في الفنادق والمنشآت والأماكن الأثرية والسياحية.

ولفتت رمزي، إلى أن هذا المجلس سيساهم في تطوير المهارات التدريبية لدى العاملين في القطاع السياحي وجعل مسألة التدريب إجباري مما يستهدف تقديم الخدمات للزائرين بأعلى جودة وارقي اسلوب مما سينعكس بالتأكيد على معدلات الإشغال نتيجة التعامل وفق معايير تربوية وتعليمية تجذب السائحين وتلبي احتياجاتهم بصورة تليق بمصر.

وأكدت أن المجلس سيساهم في تدريب العاملين لسد الفجوات المهارية، من خلال الاستعانة بمناهج التعليم السياحي التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في ظل تحقيق السياحة المصرية معدلات نمو إيجابية في تلك الفترة نتيجة الافتتاحات الأثرية الأخيرة التي نالت إعجاب دول العالم وأبهرته بعظمة الحضارة المصرية.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن القطاع السياحي يشغل عدد كبير من العمالة من مختلف المستويات التعليمية، وعدد منهم يفتقر إلى أساليب تقديم الخدمات السياحية مما سيساعد المجلس المقرر تدشينه على تحقيقه من خلال إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في المحافظات السياحية، وإعداد الخطط والبرامج لتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المواقع الأثرية والسياحية.

وتابعت: نحن في حاجة إلى هذا البروتوكول، نظرا لأننا فقدنا كثير من المهارات والخبرات في مجال السياحة في السنوات القليلة الماضية بسبب بعض الأحداث كالثورات، وأزمة جائحة فيروس كورونا، والتي على إثرها توجه كثير من العاملين لأنشطة وأعمال أخرى حتى يستطيعوا تلبية احتياجات معيشتهم.

وأكدت رمزي، أن هذا المجلس سيساهم في تثقيف السائحين، ولتكون مصر بلد على قدر المستوى اللائق في تقديم الخدمة السياحية للسائح على أكمل وجه، ومساعدة العاملين في القطاع على تزويدهم بالمعلومات الكافية للرد على أسئلة وخدمات السائحين بطريقة حضارية، مما سيساهم في تحقيق اجتذاب أكثر من السائحين، فضلا عن الحفاظ إلى الخلفية الحضارية الإيجابية لدى السائح عن زيارته لمصر، وتأكيد حسن الضيافة فكل هذا يصب في النهاية نحو دعم القطاع وتحقيق معدلات إشغال كبيرة نستطيع من خلالها زيادة الدخل القومي.



علق النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على توقيع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، منوها انها تاتي في اطار حرص الدولة المصرية على الارتقاء بهذا القطاع الهام والحيوي مرة أخرى والذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري.



وأكمل أبو الحمد في بيان صادر عنه، على أن تاسيس مجلس مهارات بقطاع السياحة، يعدف في المقام الاول بالارتقاء بالعنصر البشري والذي يعتبر أهم مقومات السياحة في مصر، لافتا النظر إلى المقومات السياحية المتنوعة والمختلفة التي تمتلكها مصر.



واستطرد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن العمل على تأهيل وتعزيز قدرات العنصر البشري في القطاع أبرز أهداف مجلس المهارات الذي تم توقيعه اليوم، مشيدا بهذه الخطوات الجادة التي تنم على وعي الدولة بأهمية القطاع .

