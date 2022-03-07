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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لمواجهة ارتفاع الأسعار.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

السلع الاستراتيجية
السلع الاستراتيجية

قالت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار المنتجات والسلع الغذائية مما شكل عبئا على كاهل المواطنين، مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.


وطالبت عليش، في بيان لها اليوم الاثنين، وزارة التموين بتوفير السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطنين بشكل يومى كالسلع الغذائية والاستهلاكية بأعداد كبيرة في الأسواق وتوفير المزيد من منافذ البيع لتوفير السلع بأسعارها الحقيقية، مشددة على ضرورة تفعيل الدور الرقابى للأجهزة المعنية لمواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم إقبال المواطنين على الشراء قبل شهر رمضان الكريم.


كما طالبت عضو مجلس النواب،  جهاز حماية المستهلك بعمل حملات تفتيشية على الأسواق لضبط أسعار السلع ومواجهة الزيادات غير المستحقة، بجانب التفاعل بشكل أكبر في الرد على شكاوى المواطنين والتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهم والمخالفة فى رفع الأسعار، والتعامل بحسم وقوة مع كل من يقوم بعمل تلك الزيادات.


ولفتت  "عليش " إلى أنه لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار المبالغ فيه حاليا فى الأسواق، خاصة فى ظل استقرار أسعار العملات الأجنبية واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية بجانب توفير الحد الآمن من السلع الأساسية والاستراتيجية فى المخازن والذى يكفى لعدة شهور قادمة، مشيرة إلى أن المواطن تحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية ولابد من التخفيف عليهم.
 

شيرين عليش لجنة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي السلع الغذائية أسعار المنتجات ارتفاع الأسعار

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