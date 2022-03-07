وزير التعليم يكشف سر اختفاء تريند شكاوى رابعة إبتدائي في الترم الثاني

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اختفاء الجدل الخاص بـ "رابعة إبتدائي" من السوشيال ميديا منذ بدء الفصل الدراسي الثاني .

حيث قال وزير التربية والتعليم : جميع الكتب المدرسية الخاصة بـ " رابعة ابتدائي " متوفرة مع الطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني ، والأهالي اطمأنوا من نتيجة الترم الاول إلى قدرة اولادهم على التعامل مع المناهج الجديدة .

وأضاف وزير التربية والتعليم : ان كتب الفصل الدراسي الثاني المقررة على رابعة ابتدائي حجمها مختلف تماما عن كتب الترم الاول التي اثارت الجدل ، كما انه تم عمل جدولة لشرح محتواها بشكل يتناسب جدا مع الوقت المتبقي في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ، وبالتالي لا مجال لعودة جدل تريند رابعة ابتدائي في الترم الثاني.



وأوضح وزير التربية والتعليم : أن هناك تلاميذ رابعة ابتدائي فاجأونا عندما تفوقوا على التلاميذ اليابانيين في اختبار دولي في الرياضيات ، مشيرا إلى أن هناك تلاميذ من 15 دولة شاركوا في هذا الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم : ان الصفوف من رابعة ابتدائي حتى 6 ابتدائي في نظام التعليم الجديد سيكون لها نفس المنهجية ، ونفس المنصات الالكترونية ونفس الشكل العام والفلسفة ، ولكن النقلة المختلفة ستحدث عند وصول هؤلاء التلاميذ لـ الصف الاول الاعدادي ، مشيرا الى ان الوزارة تسارع في بناء المناهج الجديدة لباقي الصفوف لتسبق الخطة الزمنية الموضوعة مع الوضع في الاعتبار تدريب المعلمين على هذه المناهج الجديدة قبل طرحها في المدارس بوقت كافي

وعلى جانب آخر .. كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا صحة لإنهاء شرح مناهج رابعة ابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022 قبل حلول شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على التزام جميع المدارس بتدريس مناهج رابعة ابتدائي للعام الدراسي الحالي كاملة وفقاً للخريطة الزمنية لتوزيع المناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، دون تغيير توزيعها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

نظام تقييم طلاب رابعة ابتدائي

في سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم إنه يتم تقييم طلاب رابعة ابتدائي من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2)، ويكون مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان

وتشير تلك الألوان إلى مجموعة من الدلالات على النحو التالي