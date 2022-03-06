وزير التعليم: ولادنا في رابعة ابتدائي فاجأونا وكسبوا طلبة من اليابان و15 دولة| فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الصف الرابع الابتدائي أبلوا بلاء حسنا خلال الترم الأول من العام الدراسي الحالي.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كله ماشي حسب الخطة الموضوعة، وولادنا في سنة رابعة أبلوا بلاء حسنا، وهذا يشرح سر الهدوء"، مردفا: "الكتب موجودة، والأهالي اطمأنوا على قدرة ولادهم في التعامل مع المنهج".

وأشار وزير التلعيم إلى أن: "أولادنا فاجئونا بمقاييس كبيرة بنتائج الامتحانات"، موضحا: "تم عمل امتحانات بينهم وبين طلاب يابانيين، واستطاعوا تحقيق الفوز والتفوق على أقرانهم من اليابان مع طلاب من 15 دولة أخرى".



وأوضح: "اليابانيين كانوا في مصر وقدموا النتائج؛ لأنهم هم الذين وضعوا الامتحان لطلاب من 15 دولة للصف الرابع الابتدائي، وتفوق المصريون على 15 دولة ".