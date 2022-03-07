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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

كريم مغاورى: أنا مريض اكتئاب وكان نفسى يكون ليا عمل فى رمضان

صدى البلد

كشف الممثل الشاب كريم مغاورى نجل الفنان سامى مغاورى عن إصابته بمرض الأكتئاب من خلال منشورا على حسابه بموقع “فيسبوك”.

وكتب كريم مغاورى :" مش قادر اكون متفائل او اكدب واتظاهر إني متفائل انا مريض اكتئاب وبتعالج منه وكان نفسي اكون قوي واقدر اقاومه بس مقدرتش".

وأضاف كريم مغاورى :"كان نفسي يكون ليا اي عمل في رمضان بس مفيش نصيب وراضي والحمد لله .. كان نفسي اعمل عمرة بس ربنا يكتبهالي على خير في وقت هو محدده".

وأوضح كريم مغاورى :" النهاردة نفسي اتكسرت كسرة وحشة قوي من انسان غالي على قلبي وصاحب فضل عليا بعد ربنا بس خلاني قدام الناس اظهر بشكل اني انسان بتاع مشاكل ومش بسامح ورغم ده عملت اللي هو عايزه بنية صفية لوجه الله تعالى".


وتابع كريم مغاورى :"١٤ قرص منوم عشان انام ومفيش فايدة يارب لو كان ده تكفير ذنوب انا راضي والحمد لله والرزق بأيد ربنا وكسرة نفسي بطلب من ربنا يجبر بخاطري يارب".

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نجل سامي مغاوري .. مبحبش مسلسل اللعبة

وجه كريم مغاوري ؛ نجل الفنان سامي مغاوري رسالة شديدة اللهجة إلى الجمهور الذين ينادونه باسم شخصية والده في مسلسل اللعبة .

وكتب كريم مغاوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" تحذير ؛ انا مبحبش مسلسل اللعبة ولو حد قالي يا ابن الملط هعتبرها سب وقذف وهحبسه".

مسلسل اللعبة ٣:


بعد النجاح الكبير لمغامرة شيكو وهشام ماجد، يعود العمل الكوميدي الشهير "اللعبة" في موسم ثالث بعنوان "اللعب مع الكبار" من تأليف سعد والي وإخراج معتز التوني، وهو من "عروض شاهد الأولى"، ويُعرض على "شاهد VIP".

ويُسارع الصديقان اللدودان مازو ووسيم لاجتياز التحديات الجديدة ومحاولة الفوز في الليفل الأصعب بمساعدة فريقيهما، غير أن العقبات ستكون في طريقهما في كل خطوة، وتلاحقهما من كل حدب وصوب، وتهدد حياتهما وحياة عائلتيهما.

وبعد انتهاء أول المهمات بسلام، تفاجئهما اللعبة بأمور دقيقة وغير متوقعة.

يؤكد هشام ماجد أن "هناك الكثير من المفاجآت، أترك تفاصيلها للحلقات كي لا أفسد عنصر التشويق على المشاهد، لكن يمكنني القول أن ثمة نجوم جدد سينضمون إلى اللعبة". وفي وقت يُعرب عن سعادته بما يمكن وصفه بالاكتساح غير المسبوق للعمل، يشير إلى "أننا نتعب ونجتهد على كل أعمالنا بالطريقة نفسها، لكن سر "اللعبة" يكمن في أنه أكثر عمل حقق تفاعلاً من قبل الجمهور، إذ أن الناس تتعامل معه وكأنه مباراة يشجعون فيها فريقاً على حساب آخر".

ويضيف بالقول أنه "بعيداً عن كون النص مكتوب بطريقة ممتازة، معنا ممثلين كوميديين كبار، ومخرج هو "كوميديان" بالفطرة".

وتابع بالقول أن "العمل مع فريق الممثلين ممتع جداً، وبعد وصولنا إلى الجزء الثالث، فقد صرنا بمثابة عائلة وكل منهم له الفضل في أن "اللعبة" حقق كل هذا النجاح، تحت قيادة المخرج معتز التوني".

الجدير ذكره أن شركاء شيكو وهشام ماجد في الموسم الجديد هم كالعادة مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، منى أحمد زاهر، محمود حافظ وآخرين.

وحقق الجزء الاول والثاني من المسلسل نجاحا كبيرا حيث حقق مشاهدات عالية اثناء عرضه

مسلسل اللعبة الممثل الشاب كريم مغاورى كريم مغاوري الفنان سامي مغاوري سامي مغاوري

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