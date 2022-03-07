ابتسامتك لغيرك صدقة.. نسرين طافش تنصح جمهورها

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها، بحكمة حياتية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.



وكتبت نسرين طافش:ابتسامتك لغيرك صدقة ، الكلمة الطيبة صدقة صباح جميل للقلوب الرحيمة و النفوس العظيمة .



وتصدّرت الفنانة نسرين طافش تريند جوجل بعد كشفها عن صور من مسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" والتي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدى بدلة رقص ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".

وأثارت نسرين طافش حالة من الجدل الواسع بعد نشرها عدد من الصور عبر حسابها على انستجرام وهى ترتدى بدلة رقص كما دفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية الغزالة رايقة معها وما الذي يغنيه جديدا.