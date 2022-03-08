بعد ضبط شخص.. الحبس عامان عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة وفقا للقانون

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

فى سياق متصل، تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية " توك توك " ملكه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه وإدعى بأنه رجل شرطة ، وتحصل منه على مبلغ مالى نظير عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحجز الدراجة النارية لعدم حمله مستندات ملكية للدراجة.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة القسم ) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار ).

عقوبة انتحال الصفة

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، ، و مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".