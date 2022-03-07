عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل وحيد ولا هزيمة.. مشوار الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز غدا

صدى البلد

يلتقى غدا الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني  فريق بيراميدز فى اللقاء المؤجل بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز فيما يحل المارد الأحمر فى المركز الثانى.

ويسعى الشياطين الحمر لاستعادة صدارة الدوري الممتاز وتحقيق الفوز على  فريق بيراميدز غدا الثلاثاء.

مشوار الأهلي فى الدوري حتي الآن يتسم بعدم الخسارة فى المباريات التسع التي خاضها ولم يتعادل سوي فى لقاء وحيد.

صدى البلد يستعرض مشوار النادي الأهلي فى الدورى الممتاز خلال الموسم الحالي قبل مواجهة فريق بيراميدز غدا الثلاثاء.

الأهلي vs  الإسماعيلي 4/0

الأهلي vs  البنك الاهلي 1/0

الأهلي vs الزمالك 5/3

الأهلي vs المقاولون العرب 1/0

الأهلي vs غزل المحلة 3/2

الأهلي vs سموحه 4/1

الأهلي vs فيوتشر 1/1

الأهلي vs مصر المقاصة 4/0

الأهلي vs فاركو 4/1

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي تغلب على فريق المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضي فى إطار اللقاء المؤجل فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى المارد الأحمر نظيره فريق صنداونز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر الفوز  الذى حققه النادى الأهلى على نظيره المريخ السوداني بنتيحة ٣/ ٢ رقم 200 فى البطولات الأفريقية.

بفوزه على المريخ السوداني الأهلى يصل إلى انتصاره رقم ٢٠٠ فى كل البطولات الافريقية التى شارك بها منذ عام ١٩٧٦ والى الآن.

صدى البلد يستعرض  الانتصارات التى حققها النادي الأهلي حسب كل بطولة افريقية من الاربع بطولات التى خاضها على مدار تاريخه.

دورى أبطال أفريقيا 156 فوز

كأس الكؤوس الافريقية 25 فوز

كأس الاتحاد الأفريقي 14 فوز

كأس السوبر الافريقي 5 فوز

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 4 ويحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن المريخ المتساوي معه في النقاط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

إيرفلوت الروسية توقف رحلاتها الجوية إلى القاهرة حتى 30 أبريل القادم

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

بـ37 جنيها .. أسعار الدواجن وبيض المائدة في الأسواق اليوم.. بث مباشر

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

ترشيحاتنا

حكم الصيام في أجواء العمل الشاق .. دار الإفتاء تجيب

عيار 24 يلامس 1000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب| فيديو

أوكرانيا: مستعدون للامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

كل ما تريد معرفته عن مؤتمر آبل غدا والمنتجات التى سيتم إطلاقها

BMW تعلن عن استثمارات توسعية بـ200 مليون دولار في ساوث كارولينا

بعد إغلاق وتشميع 3معامل.. تعرف على عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

فيديو

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

أخدت 9 غرز.. تفاصيل إصابة ليلى علوي بـ قطع في اليد

طبيعة مرض غادة عادل وماذا فعل طليقها مجدي الهواري "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ