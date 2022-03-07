تعادل وحيد ولا هزيمة.. مشوار الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز غدا

يلتقى غدا الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني فريق بيراميدز فى اللقاء المؤجل بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز فيما يحل المارد الأحمر فى المركز الثانى.

ويسعى الشياطين الحمر لاستعادة صدارة الدوري الممتاز وتحقيق الفوز على فريق بيراميدز غدا الثلاثاء.

مشوار الأهلي فى الدوري حتي الآن يتسم بعدم الخسارة فى المباريات التسع التي خاضها ولم يتعادل سوي فى لقاء وحيد.

صدى البلد يستعرض مشوار النادي الأهلي فى الدورى الممتاز خلال الموسم الحالي قبل مواجهة فريق بيراميدز غدا الثلاثاء.

الأهلي vs الإسماعيلي 4/0

الأهلي vs البنك الاهلي 1/0

الأهلي vs الزمالك 5/3

الأهلي vs المقاولون العرب 1/0

الأهلي vs غزل المحلة 3/2

الأهلي vs سموحه 4/1

الأهلي vs فيوتشر 1/1

الأهلي vs مصر المقاصة 4/0

الأهلي vs فاركو 4/1



يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي تغلب على فريق المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضي فى إطار اللقاء المؤجل فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى المارد الأحمر نظيره فريق صنداونز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر الفوز الذى حققه النادى الأهلى على نظيره المريخ السوداني بنتيحة ٣/ ٢ رقم 200 فى البطولات الأفريقية.

بفوزه على المريخ السوداني الأهلى يصل إلى انتصاره رقم ٢٠٠ فى كل البطولات الافريقية التى شارك بها منذ عام ١٩٧٦ والى الآن.

صدى البلد يستعرض الانتصارات التى حققها النادي الأهلي حسب كل بطولة افريقية من الاربع بطولات التى خاضها على مدار تاريخه.

دورى أبطال أفريقيا 156 فوز

كأس الكؤوس الافريقية 25 فوز

كأس الاتحاد الأفريقي 14 فوز

كأس السوبر الافريقي 5 فوز

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 4 ويحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن المريخ المتساوي معه في النقاط.