رئيس "البحث العلمي": “العيادة الذكية” منصة لخدمة 6 ملايين مزارع.. فيديو

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن جائحة كورونا سرعت عملية التحول الرقمي وبناء على ذلك قامت الدولة بوضع خطة لها، مشيرا إلى أن العالم أجمع الآن يتجه إلى التحول الرقمي.

وأضاف محمود صقر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي"، إن التحول الرقمي سهل عملية التعلم والعمل عن بعد، مؤكدا أن أكاديمية البحث العلمي أعدت دراسة بعد جائحة كورونا عن أولويات البحث العلمي أثناء جائحة كورونا وما بعدها.

وأوضح محمود صقر، إن هذه الدراسة كان من ضمنها تقديم الإرشادات الزراعية الى المزارعين في مصر وعددهم 6 مليون مزارع عن طريق منصة العيادة الذكية الزراعية، مشيرا إلى أن منصة العيادة الذكية الزراعية تحقق التحول الرقمي لخدمة المزارع.

وتابع أن المنصة تقدم معلومات للمزارعين يوميا ومنها درجات الحرارة وحالة الطقس والرياح.