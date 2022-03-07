عابد: ما تم منذ أيام الخديوى إلى 2013 في النقل يمثل 20% من إنجازات السيسي الآن

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إنشاء كوبري بمنطقة المساكن الجديدة بمركز مطاي بمحافظة المنيا.

من جانبه، طالب النائب محمد نشأت العمدة، أن هناك حاجة ملحة وضرورية لإنشاء إنشاء كوبري بمنطقة المساكن الجديدة بمركز مطاي بمحافظة المنيا ، حيث يخدم عدد كبير من المواطنين حيث أن المنطقة مأهوله بالسكان وتشهد تكدس مروري كبير ، مطالبا بضرورة إدراجة ضمن الخطة الاستثمارية القادمة.

وقد أوصت اللجنة بتوفير الإعتماد المالي من وزارة التخطيط وإدراجة ضمن الخطة الاستثمارية القادمة للوزارة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن إدراج محور مركز أبو قرقاص في الخطة لربط المنطقة الصناعية والسياحية لمركز أبو قرقاص بالظهير الشرقي والطريق الصحراوي الغربي.

وقال النائب حسام أبو زيد مقدم طلب الإحاطة أن المنطقة الصناعية بها ما يقرب من 600 مصنع والمواطنين بحاجة إلى التنقل لعملهم بسهوله لأن الدخول للمنطقة أصبح يمثل عبء وصعوبة على المواطن .

من جانبه، أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن الدولة والقيادة السياسية لديهم إهتمام كبير بالمناطق الصناعية والسياحة وهذا يأتي فى إطار خطة التنمية للدوله المصرية ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما سابق بخطوة وما تم تنفيذه في مجال النقل منذ أيام الخديوى إسماعيل إلى عام 2013 يمثل 20% فقط من إنجازات الرئيس السيسي منذ عام 2014 إلى الأن .

وقد أوصت لجنة النقل والمواصلات ، بالمتابعة وتكليف النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات ، بالمتابعة مع الهيئة العامه للطرق والكباري ويتم الإخطار بالمدة الزمنية ومكان التنفيذ .