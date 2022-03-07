مهرجان الأقصر.. رئيس المصنفات الفنية: نقوم بإنشاء هيئة قومية للملكية الفكرية

أقيمت اليوم ندوة بعنوان "التصوير الأجنبي وآفاقه ومشاكله" ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بحضور مستشار وزيرة الثقافة والمشرف على الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، والمخرج عمر عبد العزيز وسيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرج مجدي أحمد علي.

وكشف خالد عبد الجليل المشرف على الرقابة على المصنفات الفنية عن إنشاء هيئة قومية للملكية الفكرية، قائل: «حضرت في مركز الوزراء المصري أكثر من اجتماع لهذه الهيئة، وستكون على أعلى مستوى للحفاظ على الملكية الفكرية في مصر وحقوق الفنانين».

تفاصيل مهرجان الأقصر

يحضر المهرجان 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة جميع فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومشاهدة أفلامه في دورته الحادية عشرة والمقررة في الفترة من 4 إلي 10 مارس، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، وذلك للتعرف على الثقافات الأفريقية المختلفة وعادات الشعوب وٱمالها وأحلامها.

وجاء اختيار هؤلاء الشباب والشابات من محبي السينما والفنون، عبر برنامج " نوافذ " الذي كان ينظمه المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بإشراف نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية والفنية.



10 ورش

يقدم مهرجان الأقصر خلال دورته الحادية عشرة، 10 ورش فنية لدعم المواهب لجميع الفئات العمرية، ضمن برنامج تنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر.

ويحرص المهرجان كل عام علي تقديم هذه الورش، حيث يقدم هذا العام ورش تقام لأول مرة، ومن بينها ورشة جديدة تحت عنوان "الحكي المسرحي لسيدات الجنوب " للفنانة إيمان شاهين ، ويقدم ورشة الإخراج السينمائي المخرج والمنتج احمد رشوان والتي تستهدف شباب الأقصر لتعليمهم مفهوم الإخراج السينمائي .

وتستهدف ورشة "سينما الأطفال " للمخرجة شويكار خليفة، طلاب الابتدائية، حيث يتم تدريب طلاب مدرسة جديدة كل يوم، وتعريفهم بسينما الأطفال واستخدام رسوماتهم فى صناعة فيلم قصير.

أفضل فيلم عن المرأة

يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة، لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتضم تلك اللجنة الناقدة هويدة حمدي والفنانة سلوى محمد علي والفنان حمزة العيلي، ويتنافس في تلك المسابقة 15 فيلما منها 5 أفلام مصرية والـ 10 أفلام الأخرى من دول أفريقية متعددة مثل: أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا، توجو".

إعادة اكتشاف مصر

كما أعلن عن إقامة ندوة رئيسية في إطار شعار «إعادة اكتشاف مصر» تتضمن مناقشة كيفية دعم وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر ، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.