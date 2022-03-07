رمضان عبد المعز: ذكر الله عبادة أعلى من منزلة الشهادة والجهاد.. فيديو

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، عن عبادة لله أعلى منزلة من الشهادة والجهاد، وذلك من خلال الهدي النبوي الكريم.

عبادة لله أعلى من الشهادة

وقال رمضان عبدالمعز خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن ذكر الله من أعلى العبادة وخيرها، وأعلى درجات من الإنفاق فى سبيل الله، والشهادة والجهاد، مستشهدا بحديث سيدنا النبى حين قال لأصحابه: "أَلَا أُنَبِّئُكم بِخَيْرِ أعمالِكُم ، وأَزْكاها عِندَ مَلِيكِكُم ، وأَرفعِها في دَرَجاتِكُم ، وخيرٌ لكم من إِنْفاقِ الذَّهَب والوَرِقِ ، وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا عَدُوَّكم ، فتَضْرِبوا أعناقَهُم ، ويَضْرِبوا أعْناقكُم ؟ ! ، قالوا : بَلَى ، قال : ذِكْرُ الله".



وتابع عبدالمعز: "رقم واحد فى حياتنا لازم يكون ذكر الله كثيرا، لأن العلماء قالوا ان الذكر اكبر عبادة على الإطلاق، ولو عاوز عمل تفوز به رطب لسانك بذكر الله، فالصلاة أيضا ذكر لله، فلابد من إقامتها على وقتها، وكذلك قراءة القرآن ذكر، وقول لا اله إلا الله، والحوقلة لا حول ولاقوة الابالله، كنز كن كنوز الجنة، و سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، في لقاء سابق إن الدنيا أضاءت بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الأعمال بخواتيمها، كمن عاش في الدنيا وجاء في آخر حياته ساجدا لله وملك الموت قبض روحه وهو ساجد.

وأضاف رمضان عبدالمعز خلال برنامج لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن شهر شعبان شهر عظيم تُرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من الصيام في شهر شعبان، لدرجة أن السيدة عائشة كانت تقول إن النبي يصوم حتى نقول أنه لا يفطر.

وأوضح رمضان عبدالمعز، أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة، لافتًا إلى أن الأعمال بخواتيمها.



كما هنأ الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، جموع المسلمين بقدوم شهر شعبان، اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان”، مضيفًا :يا شهر شعبان العظيم تحية، والله دا كرم من ربنا إنه شهر نفحات، مش هيعدى علينا شهر فى السنة الهجرية إلا لما يكون ربنا عمل لنا نفحات، خصومات، منح وعطايا.