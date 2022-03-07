5 سيارات عائلية بالسوق العماني موديل 2022 .. صور

يمتلك السوق العماني باقة من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، والسيارات الخارقة، وايضا فئة السيارات العائلية والتي تحظى باهتمام كبير من قبل محبي المساحات الداخلية الرحبة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات عائلية بالسوق العماني موديل 2022.

5 سيارات عائلية بالسوق العماني موديل 2022

1 – هوندا اوديسي جاي موديل 2022

زودت السيارة هوندا اوديسي جاي موديل 2022 بمحرك 2400 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة قدرها 172 حصانا، وعزم اقصى للدوران 225 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي جر أمامي، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.2 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة داخل السوق العماني من 11 الف ريال حتى 13.500 ريال.

5 سيارات عائلية بالسوق العماني موديل 2022

2 - كيا كارنفال موديل 2022

تتسارع السيارة كيا كارنفال موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية، بينما تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، بقوة 290 حصانا، وعزم دوران يبلغ 355 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة.

ويتراوح سعر السيارة كيا كارنفال موديل 2022 بين 9.700 ريال و 15 الف ريال عماني.

5 سيارات عائلية بالسوق العماني موديل 2022

3 – جيب جراند شيروكي موديل 2022

تستمد السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3600 سي سي، بقوة 290 حصانا، وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم في 8.3 ثانية، بالاضافة إلى محرك اعلى تجهيزًا 8 سلندر 5700 سي سي، يمكنه انتاج 350 حصانا، و 520 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 من 18.900 ريال حتى 24.900 ريال عماني.

5 سيارات عائلية بالسوق العماني موديل 2022

4 – بيجو ترافيلر موديل 2022

ترتكز السيارة بيجو ترافيلر موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 3.275 متر، مع مساحة تخزين تتسع إلى 1700 لتر، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يضخ قوة 180 حصانا، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران مع ناقل حركة اوتوماتيكي، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.8 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة بيجو ترافيلر موديل 2022 داخل السوق العماني بقيمة قدرها 13.600 ريال.

5 سيارات عائلية بالسوق العماني موديل 2022

5 – فولفو اكس سي 90 موديل 2022

حصلت السيارة فولفو اكس سي 90 موديل 2022 على محرك 2000 سي سي، بقوة 254 حصانا، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر يستطيع ضخ قوة قدرها 320 حصانا، وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة فولفو اكس سي 90 موديل 2022 من 23.500 ريال حتى 28 الف ريال عماني.