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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جيهان خليل تخطف الأنظار بإطلالة جذابة من احدث جلسة تصوير.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة جيهان خليل ، صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعيلتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.


 

وظهرت الفنانة جيهان خليل ،بإطلالة مثيرة للجدل وأنيقة كشفت عن جمالها وأناقتها مرتدية فستان أنيق باللون الأخضر الغامق ذو فتحة من الساق ، وهو ما كشف عن إنقاص وزنها بشكل ملحوظ.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة  كشفت عن جمالها وأناقتها.


 

على صعيد أخر تشعر جيهان بسعادة غامرة بعد نجاح مسلسلها سوشيال وردود الأفعال الإيجابية التي تصلها عن دورها فيه وهو المسلسل الذي يتواصل عرضه حاليا.

 

وستعود جيهان لإستكمال تصوير مسلسلها الرمضاني " العائدون" الذي تشارك في بطولته مع النجوم أمير كرارةوأمينة خليل ويخرجه أحمد نادر جلال وقصة وسيناريو وحوار باهر دويدار.

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