سلامة الغذاء: المصريين يأكلون كبدة أكثر من المتوسط العالمي بـ20 مرة.. فيديو

قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الكبدة هي المكان الذي يمتص السموم في جسم الحيوان.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "لو أي شخص يريد أن يأكل كبدة يأكلها من حيوان صغير ما زال رضيعا"، متابعا: "كبدة الفراح والبط جيدة وتتوقف على نوع الغذاء الذي تتناوله".

وأشار الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،: "الكبدة ليست أفضل شيء في الذبيحة"، موضحا: "المصريين بيأكوا كبدة أكثر من المتوسط العالمي بـ20 مرة".