أمين الفتوى للمواطنين: رخصوا أسعار السلع بالتقليل من شرائها

أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كل مواطن جندي في مكانة، مشيرا إلى أن أهل مصر جند وشعب في رباط إلى يوم الدين.

وأضاف مجدي عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن كل مواطن لابد أن يتصدى لمن يقوم بالاستغلال، متابعا أن لابد أن يكون لدينا سياسية الاستغناء للتصدي للمحتكرين.

ووجه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديثه للمواطنين، قائلا :"رخصوا السلع التي ارتفع سعرها بالتقليل من شرائها".





وأضاف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن صريح في هذا الأمر، وعلى التجار أن يدركون أن لا يجب أن تقدم المصلحة الخاصة على العامة، لافتا إلى أن من يقوم باحتكار السلع هو ملعون، ومطرود من رحمة الله عز وجل.

وتابع الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه :"لو مش خايف على نفسك ولا على صحتك خاف على أهلك وبيتك ولا تستغل الناس في وقت الأزمات".