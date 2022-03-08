مجدي عاشور: التاجر الصادق مكانه في الجنة مع الصالحين.. محتكر السلع ملعون ومطرود من رحمة الله.. أبرز تصريحات أمين الفتوى بشأن استغلال الأزمات ورفع الأسعار

مستشار المفتي: التاجر الصادق مكانه في الجنة مع الصالحين

خاف على أهل بيتك.. أمين الفتوى: محتكر السلع ملعون ومطرود من رحمة الله

أمين الفتوى: من اتقى وبر وصدق هؤلاء تجار أهل الجنة



كشف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن موقف الدين أن رفع الأسعار في الأزمات واستغلال أزمة ضد المواطنين.



وقال مجدي عاشور، إن :"اوعى تقدم مصلحة خاصة زائلة على مصلحة عامة، بحيث تضر المجتمع، ومن يفعل ذلك آثم شرعا بقدر ما أصاب المجتمع من الضرر".



وأضاف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن صريح في هذا الأمر، وعلى التجار أن يدركون أن لا يجب أن تقدم المصلحة الخاصة على العامة، لافتا إلى أن من يقوم باحتكار السلع هو ملعون، ومطرود من رحمة الله عز وجل.

وتابع الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه :"لو مش خايف على نفسك ولا على صحتك خاف على أهلك وبيتك ولا تستغل الناس في وقت الأزمات".

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المحتكر سيضر في أهل بيته لأنه ضيق على الناس، مضيفا أن سيدنا النبي بين أن المحتكر يصاب بالحزام.



وأضاف مجدي عاشور ، أن من اتقى وبر وصدق هؤلاء تجار أهل الجنة، لافتا إلى أن من يقوم برفع أسعار السلع هو يقف ضد أله من الفقراء والبسطاء.

سيدنا النبي أكد أن من يقوم برفع الأسعار سيكون من أهل النار.



أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أن التاجر الصادق مكانه في الجنة مع الصالحين.

وأضاف أن من يرفق بالناس يرفق اهري به، متابعا أن التاجر الصداق مثل من يقدم روحه في سبيل الله.



أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كل مواطن جندي في مكانة، مشيرا إلى أن أهل مصر جند وشعب في رباط إلى يوم الدين.



وأضاف مجدي عاشور، أن كل مواطن لابد أن يتصدى لمن يقوم بالاستغلال، متابعا أن لابد أن يكون لدينا سياسية الاستغناء للتصدي للمحتكرين.



وتابع الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رخصوا السلع التي ارتفع سعرها بالتقليل من شرائها.

