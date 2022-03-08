أخبار التوك شو.. موعد انتهاء ارتفاع الأسعار.. بشرى من التموين

نشر موقع صدى البلد ، مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة ومنها: ..

نهاية الجائحة.. أستاذ مناعة: إصابات ووفيات كورونا تراجعت بسبب اللقاحات

قال الدكتور أحمد سالمان أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة إكسفورد، إن تراجع الأضواء عن جائحة كورونا يعود لسببين أولها الحرب الأوكرانية الروسية من جهة وثانياً استقرار الوضع الوبائي عالمياً بعد تراجع الإصابات بوجه عامة والحالات الحرجة بوجه خاصة والحاجة للرعاية المركزة التي بدأت تتراجع تدريجياً منذ نهاية يناير وشهر فبراير وهذا يعود لأسباب كثيرة أولها ظهور متحور " أوميكرون " الأكثر انتشارا والأقل في الشراسة بالإضافة لتوسيع دوائر التطعيم عالمياً حيث أن الدول المصنعة للقاحات استطاعت تطعيم 70-90% من مواطنيها.

وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:أن دولة مثل المملكة المتحدة قامت منذ 26 فبراير بإلغاء كافة القيود المفروضة على المواطنين منعاً لتفشي الفيروس .

وواصل : نسب التطعيم عالمياً في المتوسط بلغت 60% حتى ولو لم يكن منتظماً في كثير من الدول بسبب عدم عدالة توزيع الجرعات حيث أن هناك 35 دولة تلقت 80% من جرعات اللقاحات و20% لبقية أنحاء العالم "

وتوقع زيادة توزيع اللقاحات بشكل أكبر على العالم مع إنتهاء الدول المنتجة أو الغنية من تلقيح 80% من مواطنيها للقاحات وعدم الاحتياج للجرعة التعزيزية في الوقت الراهن بما يؤدي لعدالة أكبر في التوزيع التي كان من المفترض أن تتم منذ بداية الجائحة وإنتاج اللقاحات.

الإفتاء:محتكر السلع مطرود من رحمة الله.. والتاجر الصادق في الجنة مع الصالحين

أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التاجر الصادق مكانه في الجنة مع الصالحين، مشيرا إلى أن من يشق على الناس يشق الله عز وجل عليه.

وأضاف مجدي عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن من يرفق بالناس يرفق الله به، متابعا أن التاجر الصادق مثل من يقدم روحه في سبيل الله.

أوكرانيون يهرعون لنقاط العبور بعد إعلان موسكو فتح ممرات إنسانية.. شاهد

عرضت فضائية “يورنيوز” تقريرا بعنوان، أوكرانيون يهرعون لنقاط العبور بعد إعلان موسكو فتح ممرات إنسانية.

ووفقا للمقطع، هرع الأوكرانيون الإثنين إلى المعابر لمغادرة مختلف المدن التي تشهد قصفا وقتالا بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية، بعد إعلان الجيش الروسي فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق نار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة.

الطقس قارس ليلا.. الأرصاد: شبورة تغطي المناطق القريبة من المسطحات المائية |فيديو

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم ستشهد استقرارا فى الأحوال الجوية، لافتة إلى أن الطقس سيكون معتدلا على أغلب مناطق الجمهورية نهاراً.

وأضافت “غانم”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الليل.

تاج الدين يكشف آخر تطورات التجارب السريرية للقاح المصري|فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية ، إن اللقاح المصري يسير وفق تجارب سريرية علمية ، وطبية محددة ، ويخضع للملاحظة والمراقبة ، مشيرا إلى أنه في حالة الانتهاء من تلك التجارب ، والمراحل المختلفة ، تقوم هيئة الدواء المصرية بالاطلاع على النتائج ، ويتم اعتماد اللقاح ، واستخدامه ضد فيروس كورونا .

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن تطعيم فيروس كورونا شبيه بتطعيم الانفلونزا الموسمية ، من حيث خضوعه للتغير في كل عام ، متابعا :" اللقاحات بشتغل لمدة زمنية معينة تصل لـ 9 شهور".

تاج الدين: "لقاحات كورونا بتشتغل لمدة زمنية تصل لـ9 شهور" |فيديو

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية ، إن لقاحات كورونا تساعد على اكساب الجسم مناعة ضد فيروس كورونا ، وهو لا يعطي مناعة كاملة ضد الفيروس.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن تطعيم فيروس كورونا شبيه بتطعيم الانفلونزا الموسمية ، من حيث خضوعه للتغير في كل عام ، متابعا :" اللقاحات بتشتغل لمدة زمنية معينة تصل لـ 9 شهور".

وزير خارجية الصين: الأزمة الأوكرانية تُحل بالحوار وعلاقتنا بروسيا متينة

قال وزير الخارجية الصيني، إن هناك مخاوف بسبب الانقسام والمواجهات التي قد تؤدي إلى حرب باردة أخرى، مشيرا إلى أنه المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية يجب أن تستمر.

وأضاف وزير خارجية الصين، خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي، أنه لابد على الدول أن تتبع مبادئ حل النزاعات بالحوار وتعزيز الثقة من أجل بناء مجتمع يعمل على السلام الدائم، موضحا أن المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية يجب أن تستمر.



انفجار هائل في لوجانسك الأوكرانية بعد حريق بمنشأة نفطية

أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، فى خبر عاجل عن، إنفجار هائل فى لوهانسك الأوكرانية والسلطات المحلية تتحدث عن حريق بمنشأة نفطية.

تتراجع قبل رمضان.. التموين: أسعار اللحوم والدواجن لم تشهد زيادة بالمجمعات.. فيديو

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن أسعار السلع ستتراجع قبل شهر رمضان وطرحنا سلعا في معرض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلي 25% .

وأضاف خليل خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سى " ، إن الوزارة لديها 6 آلاف مركز سلعي في كل قرى ونجوع مصر بها ركن خاص بمنتجات أهلا رمضان بأسعار مخفضة وقمنا بتخصيص رقم ساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص زيادة الأسعار وهو 16528 .

وأوضح خليل ، إن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي من زيت الطعام يكفي لمدة 6 شهور ونصف ، مؤكدا أن أسعار اللحوم والدواجن لم تشهد أي زيادة داخل المجمعات الاستهلاكية .

بشرى سارة.. "التموين": انخفاض من 20 إلى 30% في سلع المجمعات الاستهلاكية

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المجمعات الاستهلاكية بها تخفيضات من ٢٠ إلي ٣٠% ويوجد ٦ آلاف منفذ على مستوى الجمهورية وسيارات متنقلة بالأماكن الأكثر احتياجا مع تخفيضات بفروع جمعيتي بالقرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى: لا يوجد أي زيادة في الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية في وزارة التموين، ويتم ضح كميات كبيرة من السلع لإحداث توازن بالسوق والأيام القادمة ستشهد تغير وانخفاض في الأسعار. .

وتابع إنه تم ضبط اليوم أكثر من ١٥٠ طن سلع مخزنة، موضحا أن عقوبة الاحتكار أو التخزين ستكون عامين حبس وغرامة من ٥٠٠ ألف إلي مليون جنيه، والنائب العام أصدر قرار ببيع أي بضاعة يتم مصادرتها داخل المجمعات.