الهيئة البرلمانية للوفد بالنواب والشيوخ تعلن دعمها لـ بهاء أبو شقة

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ عن تأييدها الكامل للمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد لتوليه فترة رئاسية ثانية في الانتخابات المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل.



وقال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أنه تم عقد اجتماع موسع اليوم لكل من نواب حزب الوفد بالبرلمان بغرفتيه وتم التوافق علي دعم بهاء أبو شقة لتولى رئاسة الوفد لدورة ثانية.

أضاف وهدان أن هذا القرار يأتى تماشيا مع رغبة نواب الحزب في تحقيق الاستقرار المنشود ولم الشمل الوفدى وعودة الوفد لمكانته الطبيعية خلال الفترة المقبلة ليصبح لاعبا رئيسيا علي الساحة السياسية في مصر.



وتابع سليمان : في الوقت الذي تعلن فيه الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تأييدها للمستشار بهاء أبو شقة لولاية ثانية لا يفوتها أن تؤكد أن حزب الوفد مؤسسة تاريخية عريقة ومدرسة للديمقراطية في مصر وكان لزاما علي الهيئة البرلمانية أن تجتمع وتتشاور حول مرشحها في الانتخابات وتضع مصلحة الحزب والوطن قبل أي مصلحة أخرى متمنين له السداد والتوفيق خلال الفترة المقبلة..عاش الوفد ضمير الأمة.