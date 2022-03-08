عفت نصار: فيريرا جاء لبناء فريق الزمالك للموسم المقبل

قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق، إن الفترة المقبلة للقلعة البيضاء تحت قيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا ستكون فترة بناء الفريق للموسم المقبل.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "فيريرا خارج التقييم لأنه مدير فني كبير وصاحب خبرات فنية كبيرة للغاية، ويجب أن نبني للفترة القادمة للتحضير للموسم المقبل من حيث اللاعبين الراحلين والصفقات".

وأضاف: " فيريرا عندما جاء للزمالك في الولاية الأولى، كان هناك أمامه وقتا أطول لمدة 45 يوم بين وصوله وأول مباراة، ولكن في الولاية الحالية، الزمالك لديه مباراة هامة يوم الجمعة ضد الوداد".