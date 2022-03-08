الزمالك ينافس الأهلي على صفقة "محمد بن رمضان" نجم الترجي التونسي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك فتح خط مفاوضات قوي مع محمد علي بن رمضان لاعب فريق الترجي التونسي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل".

وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس : "فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات قوي مع وكيل اللاعب في الأيام الماضية وهو نفس وكيل حمزة المثلوثي حيث يحاول الزمالك بقوة مع اللاعب لضمه من صفوف الترجي التونسي".

وأكمل : محمد بن رمضان يمتلك في جعبته عرضا من بلجيكا وآخر من تركيا لكن من أندية متوسطة الجدول وهو ما جعل بن رمضان يتحفظ على العرضين.

وواصل: مفاوضات بين الأهلي والترجي من أجل ضم لاعب الفريق التونسي محمد علي بن رمضان، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لإذاعة ifm التونسية، هناك رغبة من الأهلي في التعاقد مع متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي محمد علي بن رمضان الذي ينتهي عقده في يونيو 2023.

وأضاف: "الأهلي يتابع اللاعب البالغ من العمر 23 سنة منذ مدة طويلة ويرغب في التعاقد معه مهما كلفه".