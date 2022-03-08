أسامة نبيه مدربًا مساعدًا في جهاز الزمالك الجديد

أكد الإعلامي محمد شبانة ان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي عبر موقعه وعلى لسان الإدارة بأن أسامة نبيه هو المدرب العام للفريق في جهاز البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا".

وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس : "اصطحب فيريرا 3 مساعدين معه وهم أندريه فيليب وهو مدرب أحمال، وبيدرو روبرتو وهو محلل أداء، أما المساعد الثالث وهو الأهم في الجهاز وهو جوزيه روي أجوش وهو يبلغ من العمر 60 سنة وهو يعمل في منصب المدرب العام".

وأكمل : إدارة الزمالك في إعلانها أكدت أن أجوش مدرب مساعد وأسامة نبيه مدرب عام لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا حيث وضع فيريرا في مفاوضاته مع إدارة الزمالك إسم أجوش كمدرب عام.

واوضح : أسامة نبيه حاليًا هو المدرب المساعد للزمالك وهو الأمر الذي دفع الإدارة من الأساس لرحيل أحمد عبد المقصود وعودته لقطاع الناشئين لأنه لم يعد له مكان في الجهاز الفني.

واختتم : أجوش هو الرجل الأول لفيريرا مع الزمالك وسيقوم بكل الأدوار الفنية في الجهاز على أن يقوم فيريرا بالتخطيط من الخارج.