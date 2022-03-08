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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادي دجلة يصدم إدارة الأهلى.. موسيماني يصر على التعاقد مع أحمد عاطف

أحمد عاطف
أحمد عاطف

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "أن إدارة الأهلي تواصلت بشكل شفهي مع مسئولي وادي دجلة من أجل التعاقد مع أحمد عاطف المعار لصفوف فيوتشر إف سي حتي نهاية الموسم  خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وأضاف المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أجري اتصالا مع إدارة دجلة  للاستفسار عن عقد أحمد عاطف مع فريق فيوتشر.

وواصل: "أشار المصدر إلى أن الفريق الدجلاوي أكدوا لمدير التعاقدات أن أحمد عاطف معار من صفوف نادي وادي دجلة إلى صفوف نادي فيوتشر مع وجود بند أحقية الشراء بموافقة اللاعب دون الرجوع إلى مسؤولي وادي دجلة".

وتابع: أضاف المصدر أن الأهلي لم يرسل عرض رسمي حتى الآن وعلى الجانب الاخر فيوتشر لم يتحدثوا معنا عن تفعيل بند أحقية الشراء".

وأكمل: "أشار المصدر أن دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع دجلة لضم عاطف يأتي بعد تذبذب مستوي المهاجمين وخاصة حسام حسن في ظل عدم قناعة موسيماني ومشاركته في دقائق معدودة. 

وأوضح المصدر أن رغبة الجنوب افريقي في ضم لاعب دجلة جعله يستفسر عن عقد اعارته مع فيوتشرإف سي باعتباره مهاجم واعد بعد تألقه في أول ظهور هذا الموسم".

Sports Fitness وادي دجلة حسام حسن موسيمانى الأهلى امير توفيق

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