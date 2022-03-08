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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن مؤشر البحث العلمي لشهر فبراير 2022

التعليم العالي تقدم 300 منحة دراسية لأوائل الخريجين

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مؤشر البحث العلمي لشهر فبراير 2022 والذي يشمل 300 منحة دراسية تقدمها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لأوائل الخريجين من الجامعات المصرية لدراسة الماجستير من خلال برنامج "منح علماء الجيل القادم" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال هذا العام بتكلفة تبلغ 66 مليون جنيه.

كما تشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها أربع آلاف جنيهًا شهريًا و100 ألف جنيه بحد أقصى؛ بهدف تغطية نفقات البحث وشراء الكيماويات والمواد اللازمة للبحث والتحاليل والاستبيانات، ورسوم التسجيل في الجامعات الحكومية، والتدريب في الداخل أو الخارج لمدة قصيرة بضمانات وموافقات مُسبقة من الأكاديمية، وكذلك حضور مؤتمرات دولية، وتكاليف نشر أبحاث فى مجلات مرموقة Q1 ، Q2.

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واوضحت الأكاديمية أن مؤشر البحث العلمى الشهري هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مؤشر البحث العلمي البحث العلمي نشر أبحاث فى مجلات مرموقة مجلات مرموقة Jobs Education

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