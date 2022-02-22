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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

التعليم العالي
التعليم العالي

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر جامعة أسيوط، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس. 

ومن جانبه وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة أسيوط على استضافتها فعاليات اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للتنمية والبيئة فى الوطن العربي، والذي عُقد تحت رعاية كل من د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد اللواء/ عصام سعد محافظ أسيوط، ود. طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الذي ألقى فيه كلمة لإبراز دور الجامعات المصرية للتنمية وحماية البيئة، في ظل استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي القادم، خلال العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.


ناقش المجلس خلال اجتماعه جهود الجامعات وإنجازاتها الكبيرة في مشروع محو الأمية، وذلك في ضوء ما عرضه د.عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وعضو اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول فعاليات الشراكة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات المصرية، والذي أشار إلى أن إجمالي النتائج التي حققتها الجامعات المصرية في محو الأمية لعام 2021 بلغت (247230) مقارنة بعام 2020 بإجمالي (47598) دارسًا ناجحًا، حيث تصدرت جامعات (عين شمس، المنصورة، طنطا، المنيا، جنوب الوادي) قائمة الجامعات المصرية لعام 2021 مقارنة بعام 2020 الذي احتلت فيه الصدارة جامعات (المنيا، عين شمس، الزقازيق، المنصورة، أسيوط) مع ارتفاع نسبة التطور المحقق لعامي (2020-2021) إلى 419.41 %، والذي حققت فيه جامعة عين شمس أعلى نسبة تطور خلال هذين العامين، بمجموع 7735، 31641 دارسًا ناجحًا على التوالي.
 

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