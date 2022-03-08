بحضور وزير الرياضة .. أوراسكوم تعلن تفاصيل بطولة البادل

أعلنت مدينة O West، انطلاق فعاليات بطولة FIP Star الدولية والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من يوم 11 حتى 13 مارس الجاري.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء كما تم استعراض الخطة السنوية لبطولات البادل في قلب مدينة O West - التابعة لاوراسكوم - وذلك تحت رعاية الاتحاد الدولي للبادل وايضا الاتحاد المصري للبادل وبالتعاون مع شركة IEVENTS.



حضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وطارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، وعمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS .



فى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن رياضة البادل من إحدى الرياضات التي انتشرت بصورة كبيرة فلا يخلو مكان أو منشأة رياضية إلا ويكون داخلها مكان مخصص للبادل تنس.