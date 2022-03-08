الآثار: تزويد متحف المنيل بشاشات عرض

عقدت كلية الآثار جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "الإعداد للمتحف الخاص بقصر المنيل" حاضر خلالها الأمير عباس حلمي “الثالث”، رئيس جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار ، وإشراف الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شهد اللقاء الدكتور أحمد الشوكي وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد الحليم، رئيس قسم الآثار المصرية القديمة، والدكتورة نهى سالم، رئيس قسم الاثار اليونانية والرومانية، والدكتور نادر عبد الدايم، المشرف على قسم الآثار الاسلامية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

أوضح الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الفاعلية تأتي في إطار ما تشهده كلية الآثار من تطوير وتنفيذ لبرامج تدريبية تتضمن محاضرات وورش عمل تهدف إلى تنمية مهارات طلاب المرحلة الأولي، وتبنيا للاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم عن طريق الاساليب غير المباشرة.

وحول قصر المنيل أشار حسام طنطاوي إلي أنه يُعد من أجمل وأهم المتاحف التاريخية في مصر، وقد قام بانشائه الأمير محمد علي في الفترة ما بين 1319- 1348هــ/ 1900- 1929م، وينفرد القصر بتصميمه المعماري الرائع على الطراز الإسلامي المقتبس من المدارس الفنية الفارسية والمملوكية، كما يتضمن أيضاً بعض الزخارف السورية والمغربية والأندلسية، كذلك شاعت فيه الروح العثمانية، مما يجعله مدرسة فنية جامعة لعناصر العمارة والفنون الإسلامية المختلفة، ومثالا جيدا لإعادة توظيف المباني الأثرية والتراثية.

وخلال المحاضرة تحدث الأمير عباس حلمى عن قصة بناء القصر على ضفة نهر النيل والحديقة الملحقة به. وتطرق إلي الحقبة الزمنية التى تم انشائه خلالها، وتاريخ أسرة محمد علي عامة والأمير محمد علي توفيق خاصة، وما اشتهر به من حبه للفنون و اقتناء المجموعات المختلفة من التحف خاصة السجاد والسيوف واللوحات الزيتية وغير ذلك، فضلا عن هواية تربية الخيول.

وأعقب ذلك انتقل إلى شرح دور الجمعيات الاهلية في خدمة المتاحف والحفاظ على آثار مصر وتراثها الثري، ضاربا المثل بتجربته الشخصية كعضو في عدد من هذه الجمعيات، مثل أصدقاء متحف الفن الإسلامي وأصدقاء المتحف القبطى.

وبمزيد من الاستفاضة تناول إسهامات جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل في إعداد حجرتين بقصر المنيل ؛ الأولي للاستقبال والثانية للعرض ، كمرحلة أولى من إعداد 15 حجرة بالمتحف لعرض المجموعة الخاصة بالأمير محمد على توفيق ، وما تشتمل عليه من تحف معدنية وسجاجيد ولوحات الخط العربي.

كما عرض البنود الاتفاقية المزمع عقدها مع وزارة الآثار للتعاون فيما يخص تزويد المتحف الخاص بقصر المنيل بشاشات العرض، وتجهيز سيناريو العرض، وإعداد برامج تدريبية للعاملين بالمتحف، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والاشتراك في مجال صيانة المتحف وتقديم المشورة الفنية لإدارة المتحف في مجال الحفاظ على الحدائق الملحقة وما تحتويه من نباتات تاريخية.

واختتم الأمير عباس حلمى كلامه بالتأكيد أن الحفاظ علي التراث يعد مسئوليتنا جميعا ، داعياً إلى إنشاء جمعيات للحفاظ علي المتاحف بكافة أنواعها .