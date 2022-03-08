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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجربة إخلاء ناجحة لمباني كلية التربية النوعية جامعة عين شمس

كلية التربية النوعية
كلية التربية النوعية جامعة عين شمس

أجرت اليوم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس اليوم تجربة إخلاء ناجحة لجميع مباني الكلية.


وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد عميد الكلية و بحضور الدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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وتأتى تجربة الإخلاء في إطار استعدادات الكلية الدورية للتأكد من جاهزية جميع الأجهزة المعنية بالكلية من أمن إداري ودفاع مدني وشئون عامة وشئون مقر للتعامل مع أي طارئ قد يطرأ أثناء العملية التعليمية وتواجد الطلاب والعاملين بالكلية وذلك حرصا من ادارة الكلية على سلامة الطلاب واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة الاداريين والعاملين بالكلية.

والجدير بالذكر ان هذه التجربة  الأولى من نوعها  في تاريخ الكلية لعمل تجربة اخلاء لجميع مباني الكلية  الخمسة في آن واحد وفى ظل الاعمال الإنشائية وأعمال التطوير التى تشهدها الكلية  
واضاف ا.د. عمرو خليل وكيل  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم عمل نقاطة  تجمع أمنة لتجربة الإخلاء فى منتصف حرم الكلية وقد تم الإخلاء كامل بنجاح  في اربع دقائق. 

وأشاد ا.د. عمرو خليل بجهود ا.د. نهى سعودى مدير وحدة إدارة الأزمات بالكلية وفرق العمل بالوحدة وكذلك ا.د. محمود العطيفي رئيس وحدة الجودة بالكلية و السادة العاملين بوحدة الدفاع المدني كما أشاد بتعاون جميع العاملين بالكلية فى إنجاح تجربة الإخلاء.

تجربة إخلاء ناجحة لمباني كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
تجربة إخلاء ناجحة لمباني كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
تجربة إخلاء ناجحة لمباني كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
تجربة إخلاء ناجحة لمباني كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
تجربة إخلاء ناجحة لمباني كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
تجربة إخلاء ناجحة لمباني كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
تجربة إخلاء ناجحة لمباني كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
تجربة إخلاء ناجحة لمباني كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
تجربة إخلاء ناجحة لمباني كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
كلية التربية النوعية جامعة عين شمس تجربة الاخلاء جميع مباني الكلية الدكتور أسامة السيد الدكتور عمرو خليل

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