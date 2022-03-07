ندوة علمية حول الحماية القانونية للشيك بالشراكة بين جامعتي عين شمس والشارقة

عقدت اليوم "الاثنين" ندوة علمية تحت عنوان "الحماية القانونية للشيك ما بين الإلغاء وصعوبات الإبقاء"، وذلك عبر برنامج زووم، في إطار الموسم الثقافي لكلية الحقوق جامعة عين شمس، وبالتعاون مع كلية القانون جامعة الشارقة .

افتتح الندوة الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور عماد عبد الحى، عميد كلية القانون بجامعة الشارقة، حيث اثنى كلاهما على الجهود التى قادت إلى عقد هذه الندوة، وعبرا عن رغبتهما فى تدعيم التعاون والشراكة بين الكليتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وانطلقت فعاليات الندوة في تمام الساعة العاشرة صباحا عبر تطبيق زووم.، وحاضر فيها الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد الكلية السابق، والدكتور عماد عبد الحى، والدكتور ياسين الشاذلي، والدكتور مظفر الراوي، وادارها الدكتور نزال كسوانى.

ندوة علمية حول الحماية القانونية للشيك

ندوة علمية حول الحماية القانونية للشيك

ندوة علمية حول الحماية القانونية للشيك