شيرين عبد الوهاب في اليوم العالمي للمرأة: كل عام وأنت أجمل وأقوى

حرصت نجمة الوطن العربي،شيرين عبد الوهاب، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو خلال تواجدها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

وكتبت شيرين من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:‏كل سنة و كل ست قوية و مثابرة و صامدة، كل سنة وكل ست محققه حلمها،كل سنة والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة،كل يوم وأنت القوة والطموح،كل يوم وأنت الأمل والنجاح،كل يوم وانتِ المعلمة، كل يوم وأنت الخير والحب،كل يوم وكل عام وأنت أجمل وأقوي.

وكان قد علم صدى البلد من مصادر خاصة أن الفنانة شيرين عبد الوهاب وقعت مع المنتجة سارة الطباخ في سرية تامة، لتتولى إدارة أعمالها، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا خلال الأيام القليلة اللى جاية، وكان اول تعاول بينهما هو ظهور شيرين على مسرح برنامج الدوم فى الفترة الاخيرة.

وأكد المصدر الخاص أن شيرين والمنتجة سارة الطباخ سيطيران إلي الكويت خلال أيام تمهيدا لحفل شيرين المنتظر يوم 11 مارس المقبل.

وتولى إدارة أعمال شيرين أكثر من شخص على مدار مشوارها الفني.

وكان طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب حديث العامة فى الفترة اللى فاتت خاصة بعد تأكيد شيرين خبر انفصالها عنه، وقد ترددت أخبار خلال الفترة الأخيرة عن عودة شيرين لحسام حبيب.