رئيس الروتارى الدولى : حى الأسمرات نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة

تحت رعاية المجلس القومي للمرأة روتارى مصر يحتفل باليوم العالمى للمرأة فى مدينة الأسمرات بحضور رئيس الروتاري الدولي.

استقبلت لجنة تمكين المرأة والفتيات بـالمنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، اليوم الثلاثاء، رئيس الروتارى الدولى شيكار مهتا وقرينته فى المدينة الشبابية الرياضية بحى الأسمرات، بحضور محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ المهندس ياسر نشأت، وأعضاء المجلس القومى للمرأة، وممثلين عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

جاءت الزيارة احتفالا باليوم العالمي للمرأة انطلاقا من حرص المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر بالمشاركة في تطوير وتنمية حى الأسمرات.

وأكد محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ المهندس ياسر نشأت، أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة وتوفير الفرص الحقيقية لبناء حياة أفضل لها ولأسرتها مشيدا بمجهودات الدولة في مكحافة ظاهرة التنمر لما لها من أثر سئ على أطفالنا وشبابنا وأسباب السلوك العدوانى غير مرغوب بالحاق الضرر بالآخرين وطرق علاجه وتجنبه، وأشارت أميمة الغايش المشرفة على لجنة تمكين المرأة الي ان احتفال اليوم قد جاء تحت شعار روتاري الخير والبركة ليدمج احتياجات سكان الحى مع تقديم التوعية الحياتية لرفع الوعى والادارك لدى قاطني المنطقة مع وضع أساسيات التنشئة السليمة، وتغيير بعض السلوكيات الخاطئة، لبناء أجيال جديدة تنعم بـ "السلام والتنمية والإبداع".

وتضمنت الاحتفالية ندوة ناقشت السلوكيات والعادات السلبية ضد المرأة، ومكافحة زواج القاصرات، وختان الإناث، فضلًا عن توعية الأمهات والأطفال ضد "ظاهره التنمر" وتناول أسبابها وعلاجها مع تقديم فقرة ترفيهية من التراث المصرى.

وشملت الندوة التى أدارتها نيڤين بدر الدين، ممثل محافظ المنطقة الروتارية مصر فى التنمية الاقتصادية و التدريب المهنى، تدريب عدد من السيدات على حرفة صناعة العرائس "الكروشيه"، لما لها من سوق رائجة عند الأطفال، لتكون مصدر رزق لـ 120 سيدة من حى الأسمرات وإعطائهم المهارات الحياتية بتثمين قيمه العمل ومواجهة تحديات الحياة، بالإضافة إلى التدريب على الإسعافات الأولية لمواجهة المخاطر الصحية الطارئة.

وفى السياق ذاته، تفقد رئيس الروتارى الدولى معرضًا للصناعات والحرف التراثية واليدوية، وقال إن حى الأسمرات نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة وساهم فى حل مشکلة العشوائيات، كما

اوضحت الدكتورة منى الصغير عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، بأن الروتارى يساهم مع الدولة في استكمال بناء الإنسان، وتغيير السلوكيات للأفضل، والتوعية بأهمية العمل وقيمته، وفتح باب رزق للسيدات فى المنطقة.

فيما ألقت الدكتورة شرين غالب الضوء على الجانب الطبى لبيان الأثر النفسى والصحى السئ والذى قد يودى بحياة أطفالنا المترتب على الزواج المبكر والختان بجانب التوعية بالاهتمام بالصحه ونوعيه الغذاء.