التموين: توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية للمواطنين.. فيديو

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل فى أكثر من محور لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بـ الأسواق، موضحًا أن هناك احتياطى استراتيجي آمن من السلع التموينية، و الأساسية، وهو ما جعل الجميع لا يشعر بأى شئ خلال جائحة كورونا .

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين و التجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الفترة الحالية تشهد أزمة فى الأسواق، ولكن هناك احتياطي من السلع، وهناك مواجهة لـ أى تاجر يقوم بتخزين السلع.

ولفت إلى أن القمح الموجود يكفى لـ 4 أشهر، مقبلة، بجانب أن هناك حصاد للمحصول الجديد فى منتصف شهر 4، وأن الزيت يكفى لـ 5 أشهر، و الأرز لـ 4.5 أشهر، و المكرونة 5 أشهر و السكر 5.5 أشهر، والآن يتم حصد موسم البنجر و القصب، وهناك احتياطي من الدواجن 6 أشهر، و الفول ثلاث اشهر.

وأشار إلى أن الاحتياطي الموجود لدى الدولة، قلل من حدة الأزمة الموجودة حاليًا، وفى نفس الوقت تم افتتاح معارض أهلا رمضان، وهناك 1300 معرض لتقديم السلع بـ أسعار مخفضة.